Алтайские колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020

Колледжи Алтайского края продлят приемную кампанию до середины ноября 2020 года. Об этом во время пресс-конференции 10 апреля рассказал министр образования региона Максим Костенко. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса сдача ЕГЭ в этом году пройдет позже.

"В первую очередь, хотелось бы успокоить родителей выпускников и самих выпускников. Уже приняты решения федеральным Министерство науки и просвещения о продлении сроков подачи документов на поступление в вузы Российской Федерации. Колледжи Алтайского края также будут переносить свои сроки. Мы сегодня уже приняли решение о возможности продления подачи документов на поступление на первый курс колледжей до середины ноября 2020 года", – сказал министр образования Максим Костенко.

В этом году вузы Алтайского края смогут принять на 800 первокурсников больше, чем в 2019, а колледжи региона увеличили количество мест больше чем на 100. "То есть еще большее количество выпускников смогут поступить в вузы и колледжи Алтайского края в этом году, нежели в прошлом", – отметил Костенко.

Напомним, ЕГЭ в России из-за пандемии коронавируса хотят перенести. Первый экзамен запланирован на 8 июня, а завершатся они 11 июля. Однако пока расписание экзаменов не утверждено. А выпускные вечера в этом году отменять не планируют, они пройдут после 11 июля.