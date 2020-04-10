Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк

Клиенты ВТБ получили отсрочку платежей в апреле и в мае. Предложением воспользовались более 1,5 миллиона владельцев кредитных карт.
Кредитные каникулы банк предоставил в рамках новой программы. Она активируется автоматически: клиенту не нужно предоставлять документы. Льготный период на время отсрочки платежей не изменится. Единственное ограничение для получения кредитных каникул – наличие просроченной задолженности по кредитной карте.
Начиная с июня, все начисленные за апрель и май проценты добавятся к минимальным платежам по карте. Они будут поровну распределены на полгода. Клиенты по желанию смогут продолжать вносить денежные средства на свою карту: они пойдут в счет погашения основного долга.
ВТБ анонсировал запуск собственной программы кредитных каникул 8 апреля 2020 года. Она также предусматривает расширенную сумму первоначального займа:
- По ипотеке – в Алтайском крае и регионах России максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут получить до 8 млн рублей. Старт приема заявок – 20 апреля 2020 года.
- По кредитам наличными – до 2 млн рублей. Старт приема заявок – 9 апреля 2020 года.
- По автокредитам – до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля года.
Комментарии
Это просто отсрочка, перенос текущего платежа в будущее, в добавок к стандартным платежам будущего периода.
Никакой халявы.
Банки сполна начислят все проценты.
Не расслабляйтесь