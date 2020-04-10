Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк

Клиенты ВТБ получили отсрочку платежей в апреле и в мае. Предложением воспользовались более 1,5 миллиона владельцев кредитных карт.

Кредитные каникулы банк предоставил в рамках новой программы. Она активируется автоматически: клиенту не нужно предоставлять документы. Льготный период на время отсрочки платежей не изменится. Единственное ограничение для получения кредитных каникул – наличие просроченной задолженности по кредитной карте.

Начиная с июня, все начисленные за апрель и май проценты добавятся к минимальным платежам по карте. Они будут поровну распределены на полгода. Клиенты по желанию смогут продолжать вносить денежные средства на свою карту: они пойдут в счет погашения основного долга.

ВТБ анонсировал запуск собственной программы кредитных каникул 8 апреля 2020 года. Она также предусматривает расширенную сумму первоначального займа: