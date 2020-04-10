В Алтайском крае под наблюдение из-за COVID-19 взяли ещё почти 350 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё 347 человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса. 326 были сняты с наблюдения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего в Алтайском крае на данный момент под наблюдением находится 1200 человек, из которых семеро – граждане других стран. За все время с наблюдения сняли 4704 человека. Новых случаев заражения за последние сутки среди жителей региона не зарегистрировано.

Как сообщают в Минздраве Алтайского края, на 10 апреля в регионе протестировали 8006 человек.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае COVID-19 подтвердился ещё у одного ребенка. Всего в крае сейчас зарегистрирован 21 случай заражения COVID-19, все проживают на территории Барнаула. Один случай завозной, четыре выявлены у заболевших пневмонией, два – у заболевших ОРВИ и 14 случаев – по контакту с инфицированными.