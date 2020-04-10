В Алтайском крае под наблюдение из-за COVID-19 взяли ещё почти 350 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё 347 человек попали под наблюдение врачей из-за коронавируса. 326 были сняты с наблюдения. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Всего в Алтайском крае на данный момент под наблюдением находится 1200 человек, из которых семеро – граждане других стран. За все время с наблюдения сняли 4704 человека. Новых случаев заражения за последние сутки среди жителей региона не зарегистрировано.
Как сообщают в Минздраве Алтайского края, на 10 апреля в регионе протестировали 8006 человек.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае COVID-19 подтвердился ещё у одного ребенка. Всего в крае сейчас зарегистрирован 21 случай заражения COVID-19, все проживают на территории Барнаула. Один случай завозной, четыре выявлены у заболевших пневмонией, два – у заболевших ОРВИ и 14 случаев – по контакту с инфицированными.
Комментарии
А ты боялась...
Амик! А что в Павловске со вчерашнего дня за кипеш? Вроде какой-то командировочный в инфекционке лежит, не?
Больльничку прикрыли в связи с этим, не?
Народ с Павловска, что врачи ваши говорят?
"4 выявлены у заболевших пневмонией, 2 – у заболевших ОРВИ "
Эти случаи короновируса же не от пневмонии и ОРВИ развились! Люди же где-то ими заразились! От кого?
ещё почти 350 человек
Ну это же не из тех, которые вышли на работу?
Вообще под наблюдение стали поменьше брать, большинство уже работает, им надо больничный открывать, а это не выгодно