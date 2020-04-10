Почти на 20% сократилось производство бензина в России

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина и на 6% — дизельного топлива, передает РБК.

По данным издания, в России в период с 1 по 7 апреля произвели 648 тысяч тонн бензина пятого экологического класса. Неделей ранее показатель производства находился на отметке 800 тысяч тонн. Кроме того, на 11,6% (до 554,2 тысячи тонн) упала отгрузка этого вида топлива на внутренний рынок.

Таким образом, к концу первой недели нынешнего месяца товарные остатки бензина в России увеличились на 6% и в общей сложности составили 1,8 миллиона тонн.

Также отмечается, что в стране по итогам первой недели апреля упало и производство дизельного топлива на 6% — до 1,45 миллиона тонн. Поставки на внутрненний рынок этого вида топлива сократились на 10,3%.