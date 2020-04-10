В Республике Алтай распространяют новый фейк о коронавирусе

В Республике Алтай распространили очередной фейк о первом случае заболевания COVID-19. Об этом сообщают в оперштабе региона.
В WhatsApp рассылают голосовое сообщение о первом подтвержденном случае заболевания в Кош-Агачском районе. На самом деле, подчеркивают в оперштабе, оно не соответствует действительности – все проведенные тесты в Кош-Агаче, как и во всей республике, дают отрицательный результат.
Оперативный штаб просит не распространять фейковые новости и напоминает, что достоверная информация передается лишь через официальные источники.
Как ранее сообщил amic.ru, 7 апреля оперштаб Горного Алтая опроверг еще один распространившийся фейк. Согласно ложной информации, в Чемал из Барнаула приехала пожилая женщина, которая болеет COVID-19. Как сообщили в оперштабе, пенсионерка приехала из Алейского района, тест на коронавирус у нее дал отрицательный результат.
Комментарии
В WhatsApp рассылают голосовое сообщение о первом подтвержденном случае заболевания
А зачем это делают, не хотят на работу ходить? А тот кто хочет, чтобы всем разрешили работать, тогда должен рассылать фейк, что угрозы нет, это придумали специально, чтобы всех дома посадить
Ещё бы не мешало центральным каналам ТВ знать что Алтайский край и Р. Алтай это разные вещи, а то у одних в алтайском крае нет заражённых а на Алтае 21.... И постоянно эта путаница в новостях и идет
И постоянно эта путаница в новостях и идет
Значит, чтобы не было путаницы, необходимо объединить эти регионы в один