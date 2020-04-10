В Республике Алтай распространяют новый фейк о коронавирусе

В Республике Алтай распространили очередной фейк о первом случае заболевания COVID-19. Об этом сообщают в оперштабе региона.

В WhatsApp рассылают голосовое сообщение о первом подтвержденном случае заболевания в Кош-Агачском районе. На самом деле, подчеркивают в оперштабе, оно не соответствует действительности – все проведенные тесты в Кош-Агаче, как и во всей республике, дают отрицательный результат.

Оперативный штаб просит не распространять фейковые новости и напоминает, что достоверная информация передается лишь через официальные источники.

Как ранее сообщил amic.ru, 7 апреля оперштаб Горного Алтая опроверг еще один распространившийся фейк. Согласно ложной информации, в Чемал из Барнаула приехала пожилая женщина, которая болеет COVID-19. Как сообщили в оперштабе, пенсионерка приехала из Алейского района, тест на коронавирус у нее дал отрицательный результат.