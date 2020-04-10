Более трех тысяч листков нетрудоспособности для работающих граждан в возрасте старше 65 лет оформлено в Алтайском крае в период ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга рассказала замуправляющего региональным отделением Фонда соцстрахования РФ Светлана Карташова.

Поскольку в Алтайском крае, как и в большинстве регионов, для пожилых людей (старше 65 лет) настоятельно рекомендован режим самоизоляции, возникает вопрос, как будут оплачиваться нерабочие дни для работающих застрахованных пенсионеров.

По словам Карташовой, оформить больничный можно только тем, кому по состоянию на 6 апреля исполнилось 65 лет, и кто находится на самоизоляции. Листок временной нетрудоспособности оформляется на 14 календарных дней, по 19 апреля включительно. Делается это дистанционно, личное присутствие заявителя не требуется, объяснила спикер.

"Задача каждого работодателя – проинформировать своих сотрудников о такой возможности, получить согласие застрахованного и сформировать реестр. У Фонда соцстраха есть один рабочий день, чтобы проверить все сведения и передать в медучреждение листок нетрудоспособности с пометкой "карантин", – рассказала о процедуре представитель соцстраха.

Выплата при этом производится единовременно, не позднее семи календарных дней с момента выдачи больничного листка.

Тем самым минимизируются риски для работающих пожилых граждан, а также снижается финансовая нагрузка на работодателя, поскольку пособие будет выплачено полностью за счет средств соцстраха за все 14 календарных дней, уведомила Светлана Карташова.

К назначению пособий ФСС приступил на текущей неделе, в крае оформлено уже более трех тысяч листков нетрудоспособности, люди получают выплаты.

Добавим, пенсионерам старше 65 лет, работающим дистанционно, или в том случае если они сейчас находятся в отпуске с сохранением зарплаты, листок временной нетрудоспособности получить нельзя.