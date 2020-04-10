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Имущество должников по ипотеке массово выставляют на торги в Алтайском крае

, ИА "Амител"
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Фото: as.info

Фото: as.info

Десятки объектов должников были выставлены на торги в Алтайском крае. Среди них есть и элитное жилье, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Продаются сразу 18 жилых объектов: квартиры, дома, комнаты и доли. Также на торги выставлены два земельных участка, два погреба, гараж, 28 единиц автомобилей и спецтехники. Большая часть недвижимости расположена в Барнауле. По одному объекту в Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Михайловском, Тюменцевском, Первомайском, Кытмановском районах. 16 из них имеют обременения – ипотека и запрет на регистрацию. 

В основном продаются небольшие квартиры стоимостью от 0,6 до 2,6 млн, но есть и элитное жилье на Змеиногорском тракте, 104М/3, за 6,16 млн рублей.

Объем выставляемого на торги имущества не связан с текущим осложнением финансовой ситуации, поскольку постановления судебных приставов об их продаже были выданы в январе-марте. Пик пришелся на февраль. Тем не менее количество ипотечных помещений, которые выставляются на торги, понемногу растет. Это может быть связано со смягчением условий кредитования и, как следствие, ростом числа заемщиков. 

Эксперты прогнозируют дальнейший рост объемов продаваемого ипотечного жилья, поскольку некоторые предприятия могут не выдержать кризиса, сотрудники останутся без работы и не смогут обслуживать ипотеку. Государство в этом случае окажет помощь в виде кредитных каникул, но сумма задолженности не должна превышать 1,5 млн рублей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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