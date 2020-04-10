Без ограничений и на разные цели. Аграриям предоставят льготную ставку по кредиту

Банк ВТБ принимает заявки на кредиты аграриям по новой льготной программе. В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по лимиту, а перечень возможных целей для займа расширен. Ставка составит до 5% годовых.

Новая программа повышает конкурентоспособность отечественной продукции. Кроме того, теперь больше предприятий могут претендовать на льготную процентную ставку. Это организации и ИП, которые занимаются переработкой или реализацией сельскохозяйственной продукции.

"Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте российских производителей. За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитования предприятий до 122 млрд рублей. Это на 45% больше по сравнению с результатами 2018 года. Так мы вошли в топ-3 банков, поддерживающих аграриев", – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

По словам Дениса Бортникова, в этом году ВТБ рассчитывает еще больше увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря новой программе госсубсидирования.

Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет. Получить государственную поддержку могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации).

ВТБ – один из лидеров на рынке кредитования агропромышленного комплекса. На конец 2019 года по программе № 1528 Министерства сельского хозяйства действовало более 1,4 тыс. кредитных соглашений общим объемом свыше 200 млрд рублей. Объем новых выдач за 2019 год составил порядка 87 млрд рублей.