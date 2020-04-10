Пятница, 10 Апрель, 18:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,75
€ 80,74
8°

11917 +1786
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Без ограничений и на разные цели. Аграриям предоставят льготную ставку по кредиту

, ИА "Амител"
Льготой можно воспользоваться в рамках новой программы госсубсидирования

Банк ВТБ принимает заявки на кредиты аграриям по новой льготной программе. В рамках краткосрочного кредитования отсутствуют ограничения по лимиту, а перечень возможных целей для займа расширен. Ставка составит до 5% годовых. 

Новая программа повышает конкурентоспособность отечественной продукции. Кроме того, теперь больше предприятий могут претендовать на льготную процентную ставку. Это организации и ИП, которые занимаются переработкой или реализацией сельскохозяйственной продукции. 

"Мы уделяем особое внимание финансированию агропромышленного комплекса и заинтересованы в росте российских производителей. За прошлый год ВТБ увеличил объем кредитования предприятий до 122 млрд рублей. Это на 45% больше по сравнению с результатами 2018 года. Так мы вошли в топ-3 банков, поддерживающих аграриев", – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ. 

По словам Дениса Бортникова, в этом году ВТБ рассчитывает еще больше увеличить финансирование агропромышленников, в том числе благодаря новой программе госсубсидирования.

Краткосрочные кредиты могут быть выданы на срок до 1 года, инвестиционное финансирование – на период от 2 до 15 лет. Получить государственную поддержку могут предприятия агропромышленного комплекса, заключившие трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности (с Министерством сельского хозяйства и субъектом Российской Федерации).

ВТБ – один из лидеров на рынке кредитования агропромышленного комплекса. На конец 2019 года по программе № 1528 Министерства сельского хозяйства действовало более 1,4 тыс. кредитных соглашений общим объемом свыше 200 млрд рублей. Объем новых выдач за 2019 год составил порядка 87 млрд рублей. 

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
18:49
Единороссы подарили два автомобиля барнаульским больницам, где лечат коронавирус 0
18:06
Без ограничений и на разные цели. Аграриям предоставят льготную ставку по кредиту 0
17:53
Алтайская акция "Замечательный сосед" стала одной из лучших в борьбе с коронавирусом 0
17:44
"Давайте наших детей поддерживать". Видеосовет от главы алтайского Минобрнауки 1
17:25
Рейтинг одобрения Путина вырос 24
17:10
Первые пациенты в Алтайском крае вылечились от коронавируса 11
17:07
Сергея Зверева обвинили в похищении бомжа 0
16:55
В Барнауле задержали двух наркокурьеров, один из них – заезжий 0
16:43
Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии 23
16:30
Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом 18
16:18
Сотрудники алтайского предприятия получили зарплату благодаря прокуратуре 1
16:05
Власти решили вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров. Что это значит? 3
15:56
В Алтайском крае объяснили, как получить медкнижку в условиях режима самоизоляции 2
15:43
В Республике Алтай распространяют новый фейк о коронавирусе 5
15:34
Депутат Госдумы Терентьев передал продуктовые наборы 20 рубцовским семьям 6
15:27
Не Россия, так Мексика. Сделка ОПЕК+ вновь сорвалась 21
15:13
Клещи атакуют. Можно ли еще сделать прививку и что делать, если вас укусили? 2
15:03
Букмекер дал прогнозы на первенство Белоруссии по футболу 0
14:53
За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19 52
14:35
Имущество должников по ипотеке массово выставляют на торги в Алтайском крае 9
14:24
ВЦИОМ: почти 85% россиян отказались от встреч с друзьями 4
14:12
Зимняя сказка вернулась: Горный Алтай неожиданно завалило снегом 1
14:05
"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах 31
13:54
Соцстрах оплатит двухнедельный больничный алтайским пенсионерам старше 65 лет 0
13:43
ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке 2
13:33
Врачам, лечащим от коронавируса, предложили увеличить отпуск 0
13:24
"Не хочу переживать это снова". История ветерана, который никогда не говорил о войне 2
13:14
Скончавшийся сибиряк оказался носителем двух штаммов COVID-19 3
13:06
Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк 2
13:00
Ехал за бутылкой водки. На Алтае водителя будут судить за смертельное ДТП 2
12:45
Алтайские колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020 1
12:32
Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта 5
12:25
В Алтайском крае под наблюдение из-за COVID-19 взяли ещё почти 350 человек 14
12:16
Жители Индии из-за пандемии впервые за 30 лет смогли рассмотреть Гималаи 3
12:06
Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят 4
12:01
Стали известны результаты анализа на коронавирус у известного алтайского спортсмена 4
11:35
11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера 23
11:27
"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул 15
11:20
Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года 4
11:06
Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка" 67
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 2
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 10
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 23
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 1
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 3
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 22
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 76
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 1
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 9
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 31
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 7
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 13
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 3
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 22
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.