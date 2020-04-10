Сотрудники алтайского предприятия получили зарплату благодаря прокуратуре

Благодаря вмешательству прокуратуры Бийского района сотрудники акционерного общества "Племенной завод "Сростинский" добились выплаты задолженности по зарплатам, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Общая сумма долга перед 169 работниками предприятия составила более 1,3 млн рублей.

По результатам проверки прокурор внес представление руководителю фирмы и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по статье "Нарушение трудового законодательства". После его рассмотрения виновника привлекли к административной ответственности.

Задолженность перед сотрудниками на данный момент полностью погашена.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что долги по зарплате в Алтайском крае за год сократились в два раза. По данным на 1 марта, предприятия региона не доплатили своим работникам 8,6 млн рублей.