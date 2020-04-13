Кирпич рубль бережет. Как инвестиции помогут сохранить сбережения в кризис

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке. При этом цена квадратного метра продолжит увеличиваться. Учитывая эти обстоятельства, сегодняшний день может оказаться самым оптимальным для покупки жилья. Как сделать приобретение выгодным и безопасным, рассказывают специалисты компании "ВИРА-Строй".

Время вкладывать

Ситуация с пандемией наглядно продемонстрировала, что финансовые сбережения, которые еще месяц назад радовали, могут начать "испаряться". Пока цены за квадратный метр не сильно выросли, самое время подумать о покупке квартиры. Мы предлагаем вам рассмотреть жилищный комплекс "Матрешки", пожалуй, как один из самых удачных вариантов для покупки жилья.

И вот почему.

Безопасность для финансов

Все объекты "ВИРА-Строй" продаются с привлечением эскроу-счетов с августа 2019 года. Этот инструмент способен полностью защитить все риски покупателя. Безопасное проведение расчетов между покупателем и продавцом радикально изменило сложившиеся на рынке схемы.

Покупатель только выиграл. По новым правилам кредитные учреждения будут анализировать работу девелопера, риски и окупаемость проекта, изучать движение средств. Также банки будут следить за ходом строительства. Заморозка объекта и другие неприятные сюрпризы теперь практически исключены.

Строящиеся сейчас объекты в ЖК "Матрешки" (ул. С. Ускова, 41 и ул. Балтийская, 93) возводятся с системой эскроу-счетов в ПАО "Сбербанк". Можно не бояться за будущее своих инвестиций.

Безопасность для здоровья

Дистанционное знакомство с квартирой – функция удобная во все времена. А этой весной тем более. На сайте компании представлена карта строящихся и готовых объектов. Здесь можно посмотреть планировки и фото квартир. В разделе "Видео" доступен ролик, снятый с квадрокоптера, на котором заметно, как жилой комплекс "Матрешки" выделяется ярким пятном среди остальной застройки. Также через камеры можно следить за ходом строительства. Самое главное, что для знакомства с комплексом даже не обязательно надевать маску.

Комфорт с момента покупки

Важный для новых жильцов факт: после покупки не придется тратиться на ремонт – квартиры "ВИРА-Строй" передаются с отделкой "под ключ". Давайте остановимся на этом месте подробнее, ведь ремонт не только радует глаз, но и экономит время и деньги.

Вот то, что сделано в квартирах в ЖК "Матрешки":

– матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам ни один десяток лет;

– стены, оклеенные флизелиновыми обоями;

– на полу – линолеум с расцветкой "под ламинат";

– смонтированы входные и межкомнатные двери с элементами декора;

– в ванной комнате уложена плитка от пола до потолка;

– установлена сантехника: ванная, раковина, унитаз, смесители.

Широкий выбор

Компания "ВИРА-Строй" позаботилась о широкой линейке квартир, чтобы каждый покупатель смог найти свой "любимый" вариант. В "Матрешках" доступны 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и "евродвушки". Современные удобные планировки предлагают возможность выбрать что хочешь, а не "что дают". Можно подобрать жилье как для молодой семьи, так и для большой – с детьми, бабушками и дедушками.

Плюсы квартальной застройки

Комплекс имеет очень привлекательную и практичную локализацию – в периметре улиц Балтийской, Сиреневой, Ускова и Северного Власихинского проезда.

ЖК "Матрешки" – проект, удачно совмещающий фирменный почерк компании с архитектурной традицией Барнаула: города с ярким и самобытным стилем.

Яркие многоэтажные дома жилого комплекса "Матрешки" приметны издалека и выгодно выделяются среди местных новостроек необычным концептом фасадов с русским национальным символом.

Микрорайон, в котором сформирована максимально удобная для проживания среда с развитой инфраструктурой, доступными ценами, комфортная, безопасная и уютная.

Из восьми домов ЖК уже четыре сданы в срок, указанный в договоре: на ул. Балтийской, 95, 97, 99 и ул. С. Ускова, 37.

Плюсы инфраструктуры

Современный жилой комплекс "Матрешки" – проект со своим особым характером, удобный для жизни разных поколений.

"Матрешки" – это:

– авторское благоустройство;

– безопасная и благоустроенная придомовая территория;

– подземный паркинг;

– игровые, спортивные и прогулочные зоны;

– супермаркеты, школы и детсады рядом;

– хорошая транспортная доступность.

Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!

С учетом текущей ситуации (самоизоляции) все специалисты компании переведены на удаленный рабочий режим. Поэтому вы можете забронировать квартиру, получить подробную консультацию по телефону 8 (3852) 22-39-49.

Регистрация сделок по приобретению квартир также возможна с помощью электронного сервиса, без посещения офиса и многофункционального центра.

Проектная декларация на сайте застройщика.



ЖК "Матрешки"

"VS-Недвижимость" – единственный официальный представитель ООО "ИСК "ВИРА-Строй".

Пр. Красноармейский, 75б, 3-й этаж

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Дополнительный офис: ул. Балтийская, 95

Пн, вт, чт, пт: с 9 до 19 часов.

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Телефон: 8 (3852) 22-39-49

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