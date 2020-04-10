В Алтайском крае объяснили, как получить медкнижку в условиях режима самоизоляции

Для ограничения распространения коронавируса в Алтайском крае тесты для получения медкнижки будут проводиться онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

Раньше тест проводился на базе центра Роспотребнадзора или уполномоченных организаций. Теперь же его можно пройти онлайн и в случае успешного завершения продолжить работу по специальности. Всем, кто продлит книжку подобным способом, после окончания режима самоизоляции в Центре выдадут соответствующую голограмму.

Если же книжку получают впервые, то после прохождения теста нужно записаться на прием в Центр гигиены и эпидемиологии. Для выдачи книжки потребуется только паспорт и фотография 3х4.