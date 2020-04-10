В Алтайском крае объяснили, как получить медкнижку в условиях режима самоизоляции

Для ограничения распространения коронавируса в Алтайском крае тесты для получения медкнижки будут проводиться онлайн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
Раньше тест проводился на базе центра Роспотребнадзора или уполномоченных организаций. Теперь же его можно пройти онлайн и в случае успешного завершения продолжить работу по специальности. Всем, кто продлит книжку подобным способом, после окончания режима самоизоляции в Центре выдадут соответствующую голограмму.
Если же книжку получают впервые, то после прохождения теста нужно записаться на прием в Центр гигиены и эпидемиологии. Для выдачи книжки потребуется только паспорт и фотография 3х4.
Комментарии
А у кого к примеру права кончаются как им справку от нарколога и психиатра получить и потом общюю с другими врачами ?
Я правильно понял? Анализ кала можно наложить на камеру смартфона? Супер. До чего наука дошла!