Белый и пушистый. Как вернуть ковру чистоту и свежесть, когда пылесос не справляется

Ковер на полу создает особую атмосферу в комнате. Появляется желание ходить босиком, играть на полу с ребенком или накидать подушек и удобно устроиться перед телевизором. Но такое уютное изделие требует тщательного ухода. Эксперты отмечают, что в ковре живут миллионы мелких насекомых и микроорганизмов – вплоть до кишечной палочки и бактерий, вызывающих пневмонию.

За год в ковре собирается 2-3 килограмма пыли, что может стать причиной аллергии и затруднения дыхания. Кроме того, ковры как губка впитывают запахи, устранить которые в домашних условиях практически невозможно. Чтобы ковры и паласы вместо уюта не создавали проблем, необходимо проводить регулярную профессиональную чистку. В Барнауле вернуть ковру мягкость и свежесть можно в компании "Ковростир".

На фабрике "Ковростир" производят глубокую двустороннюю промывку и бережную сушку. Изделие избавляют от застарелых и трудновыводимых пятен, неприятных запахов, вредных микроорганизмов и бактерий. Профессиональные химические гипоаллергенные средства позволяют справиться даже с глубоко въевшимися загрязнениями.

Компания экономит ваше время. Сотрудники заберут ковер, постирают в кратчайшие сроки и привезут изделие обратно в заранее согласованное время.

Профессиональная чистка ковров "Ковростир"

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