За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего под наблюдением находятся 1207 человек.

По информации оперативного штаба, из общегочисла — 21 человека — коронавирус подтвержден у двух детей. Из общего числа заболевших один случай – завозной, четыре выявлены у больных внебольничной пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев – по контакту с заболевшими. Все пациенты являются жителями Барнаула.

9 апреля с наблюдения врачей сняли 326 человек, при этом 374 попали под наблюдение.

Всего в Алтайском крае протестировано 8806 человек.