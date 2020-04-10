За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего под наблюдением находятся 1207 человек.
По информации оперативного штаба, из общегочисла — 21 человека — коронавирус подтвержден у двух детей. Из общего числа заболевших один случай – завозной, четыре выявлены у больных внебольничной пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев – по контакту с заболевшими. Все пациенты являются жителями Барнаула.
9 апреля с наблюдения врачей сняли 326 человек, при этом 374 попали под наблюдение.
Всего в Алтайском крае протестировано 8806 человек.
Комментарии
За последние сутки в России заболело 1786, против вчерашнего 1459.
Умерло еще 18.
6 человек непонятно от кого заразились. Сейчас эти "непонятно кто" где-то ходят, скольких они заразили ещё, узнаем чуть позже.
"Четыре выявлены у больных внебольничной пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ" - само-собой случилось, или из Китая ветром надуло. Источник то где?
Спасибо кэп! Если ты видел первый самый отчет то там сразу возможные очаги описаны. Сиди дома сам. И громко не шепчи
Спасибо лично товарищу Томенко за то, что скоро наступит лето!
Как то странно идет заражение - нет никакой закономерности...