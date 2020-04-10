Депутат Госдумы Терентьев передал продуктовые наборы 20 рубцовским семьям

Депутат Государственной думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев выделил средства для покупки продуктовых наборов для многодетных и малообеспеченных семей. Первыми их получили жители Рубцовска.
По словам руководителя местного отделения "Справедливой России" в Рубцовске Сергея Сущевского, первые продуктовые наборы доставили по 20 адресам, где живут семьи с тремя и более детьми.
"Ни для кого не секрет, что в связи с распространением коронавируса многие граждане России оказались в довольно непростой ситуации. Особенно испытывают сложности те, кто в силу введенного режима самоизоляции вынуждены сидеть дома, и, соответственно, остались практически без средств к существованию", – сказал Сущевский.
Он добавил, что в составе наборов продукты первой необходимости.
Горожане принимали их с благодарностью.
"Честно говоря, я уже не знала, что делать дальше, чем завтра кормить детей, ваша помощь спасет ситуацию еще на какое-то время, а там будем надеяться, что режим самоизоляции снимут и все войдет в прежнее русло. Спасибо вам огромное!" – сказала мама четверых детей.
В ближайшие дни "Справедливая Россия" передаст продуктовые наборы семьям Бийска и Барнаула.
Комментарии
Молодец!
Ну а чо... 20 тысяч на пиар в шапке и жилетке для фоточек - не такие уж и деньги...
помню как егойна женка не страдала за сумку "Биркин" за миллион рублей, которую злоумышленники тиснули вместе с сейфом из его подмосковного особняка, а тут на продукты кинул двадцатку с барского плеча, и спасибо, отец родный!
Продукты быстро закончатся, а слава о великих делах будет долго жить в наших сердцах