Депутат Госдумы Терентьев передал продуктовые наборы 20 рубцовским семьям

Депутат Государственной думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев выделил средства для покупки продуктовых наборов для многодетных и малообеспеченных семей. Первыми их получили жители Рубцовска.

По словам руководителя местного отделения "Справедливой России" в Рубцовске Сергея Сущевского, первые продуктовые наборы доставили по 20 адресам, где живут семьи с тремя и более детьми.

"Ни для кого не секрет, что в связи с распространением коронавируса многие граждане России оказались в довольно непростой ситуации. Особенно испытывают сложности те, кто в силу введенного режима самоизоляции вынуждены сидеть дома, и, соответственно, остались практически без средств к существованию", – сказал Сущевский.

Он добавил, что в составе наборов продукты первой необходимости.

Горожане принимали их с благодарностью.

"Честно говоря, я уже не знала, что делать дальше, чем завтра кормить детей, ваша помощь спасет ситуацию еще на какое-то время, а там будем надеяться, что режим самоизоляции снимут и все войдет в прежнее русло. Спасибо вам огромное!" – сказала мама четверых детей.

В ближайшие дни "Справедливая Россия" передаст продуктовые наборы семьям Бийска и Барнаула.