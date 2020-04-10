Алтайский инвалид добился, чтобы его возили на гемодиализ

В Республике Алтай прокуратура защитила права инвалида на получение медицинской помощи, пишет пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как отмечает ведомство, в региональную прокуратуру обратился житель Шебалинского района. Являясь инвалидом первой группы с хроническим заболеванием почек, он нуждается в проведении программного гемодиализа. Пропуск такой процедуры грозит летальным исходом, однако право инвалида на должную помощь было нарушено.

В ходе проверки установлено, что на территории Шебалинского района отсутствует медицинское оборудование для проведения необходимой процедуры, а ближайшее медучреждение, в котором проводят гемодиализ, находится в Горно-Алтайске. При этом перевозка пациентов на эту терапию также является частью медицинской услуги.

С учетом всех обстоятельств прокурор через суд добился удовлетворения требований мужчины в полном объеме.