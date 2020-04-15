Это перезагрузка для мира. Вирусолог рассказала, чего ждать человечеству от COVID-19

Ведущие ученые мира работают над вакциной против новой коронавирусной инфекции. Российский Минздрав утверждает, что первые препараты могут появиться уже в ближайшие месяцы. Другие эксперты возражают: на разработку лекарства от вируса может уйти несколько лет. Мы поговорили с известным в Алтайском крае вирусологом, доктором наук и профессором АГМУ Ниной Карбышевой и узнали, к чему готовиться человечеству после встречи с COVID-19.

– С начала 2000-х в мире уже было несколько эпидемий. Птичий грипп, свиной. Да даже обычный грипп порой заканчивается печально. Но такие меры борьбы, как при коронавирусе, принимаются впервые. Объявлена пандемия, страны закрывают границы. Неужели все-таки он настолько опасен?

– В 2009 году, когда в мире стал распространяться вирус А/H1N1/09 (свиной грипп) с тяжелыми осложнениями и высокой смертностью, ВОЗ также объявила пандемию. Что касается сезонных ОРВИ и гриппа, то они, конечно, тоже вызывают проблемы со здоровьем, но в этом случае даже само определение "сезонный" указывает на временное ограничение. Кроме того, против гриппа есть лекарственные препараты с доказанной эффективностью. Коронавирус же пока не имеет медикаментозного управления и специфической профилактики в виде вакцины, и развитие болезни в большей степени зависит от резистентности организма, его защитных сил.

– Как вообще мог зародиться подобный вирус? Насколько быстро он может распространяться по планете?

– Коронавирусы, семейство которых включает 40 видов вирусов, известны с середины прошлого столетия (впервые выявлены у человека в 1965 году, – прим. редакции) и были одной из причин респираторных инфекций (до 15%) в сезон. Кроме человека они поражают кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Коронавирусы с многолетней циркуляцией способны менять свою структуру, то есть мутировать, и как результат мы видим формирование уже трех опасных представителей – в 2002 году представитель этого семейства стал возбудителем атипичной пневмонии (летальность – 9,6%), в 2012 году – респираторного ближневосточного синдрома (летальность – 36%), а в 2019 году – новой коронавирусной инфекции COVID-19.



Предположительно, новый вирус является рекомбинантным (гибридным, – прим. редакции) между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Это высококонтагиозный (заразный, – прим. редакции) возбудитель, распространяется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым и контактным (при рукопожатии, тесном общении) путями, и при несоблюдении мер профилактики его возможности распространения безграничны.

– А можно ли как-то оценить опасность этого вируса? В каждой стране летальность разная. Да и если сначала говорили, что он поражает в основном пожилых, то сейчас мы видим, что погибают и молодые.

– К сожалению, в России мы не видим избирательности заболеваемости по возрастам. Смертность, безусловно, определяется и сопутствующими заболеваниями, часто сопровождающими пожилой возраст. Поэтому самая правильная мера борьбы с вирусом – режим разобщения, самоизоляции. Мера, позволяющая работать на упреждение, сосредоточивая резервы здравоохранения для более эффективной борьбы с заболеваемостью.

– А можно ли на данный момент узнать реальное количество зараженных вирусом? Ведь многие из инфицированных не имеют никаких симптомов. Может ли быть так, что болеют намного больше людей, просто они не обследованы?

– Вопросы диагностики всегда актуальны – это и создание тест-систем, и их чувствительность. Ждем с нетерпением внедрение тестов для определения антител в крови, тогда станет понятным – кто уже переболел, какова напряженность формирующегося иммунитета.

– Почему до сих пор не изобрели вакцину от COVID-19 и когда ее уже можно ждать?

– Процесс разработки вакцины складывается из нескольких этапов исследования: изучение на животных, затем клинические – с участием людей. Ожидать первых результатов можно не ранее конца года.

– Сейчас все ждут лета. Якобы именно в этот период вирус умрет. Есть все же вероятность, что летом он отступит?

– Конечно, вирус "истощается", может снижаться его вирулентность – агрессивность. Возможен и другой сценарий – мутации и новые генотипы. Поэтому прогнозы всегда дело неблагодарное. Будем с оптимизмом смотреть в будущее.

– Многие вирусологи уверены, что вирус пришел всерьез и надолго. По-вашему, это верно, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты?

– Да, вирус идет по планете и пока беспрепятственно формирует естественный иммунитет, иммунная прослойка при котором должна достигать 60%. Это еще один аргумент в пользу вакцины.

– Гендиректор "Вектора" считает, что новый коронавирус станет сезонным заболеванием. Вы с этим согласны?

– В настоящее время продолжают "скромно" вызывать заболевания возбудители атипичной пневмонии и респираторного ближневосточного синдрома. И этот новый коронавирус, как пандемический штамм вируса гриппа (свиной вирус), скорее всего, займет свое место в этиологической структуре сезонных ОРВИ.

– То есть мир из-за этого вируса действительно не будет прежним?

– Что может измениться для обычного человека? Но мир, полагаю, сохранит память о пережитых событиях надолго. Это своего рода перезагрузка, когда возрождаются нравственные ценности – любовь и взаимопомощь, забота о своих близких, понимание героического подвижничества врачей, всех медицинских работников. Как говорил президент Владимир Путин в своем послании, в настоящее время приоритетом остаются жизнь и здоровье людей, на что направлены все усилия нашего государства, будем ответственны в этой борьбе для приближения долгожданной победы над вирусом. Главное – быть здоровым.