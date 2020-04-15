Среда, 15 Апрель, 08:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 80,12
9°

21102 +2774
Обь
391см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Это перезагрузка для мира. Вирусолог рассказала, чего ждать человечеству от COVID-19

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Профессор АГМУ Нина Карбышева ответила на самые главные вопросы о коронавирусе
Фото: vmire.pro

Фото: vmire.pro

Ведущие ученые мира работают над вакциной против новой коронавирусной инфекции. Российский Минздрав утверждает, что первые препараты могут появиться уже в ближайшие месяцы. Другие эксперты возражают: на разработку лекарства от вируса может уйти несколько лет. Мы поговорили с известным в Алтайском крае вирусологом, доктором наук и профессором АГМУ Ниной Карбышевой и узнали, к чему готовиться человечеству после встречи с COVID-19. 

– С начала 2000-х в мире уже было несколько эпидемий. Птичий грипп, свиной. Да даже обычный грипп порой заканчивается печально. Но такие меры борьбы, как при коронавирусе, принимаются впервые. Объявлена пандемия, страны закрывают границы. Неужели все-таки он настолько опасен?

– В 2009 году, когда в мире стал распространяться вирус А/H1N1/09 (свиной грипп) с тяжелыми осложнениями и высокой смертностью, ВОЗ также объявила пандемию. Что касается сезонных ОРВИ и гриппа, то они, конечно, тоже вызывают проблемы со здоровьем, но в этом случае даже само определение "сезонный" указывает на временное ограничение. Кроме того, против гриппа есть лекарственные препараты с доказанной эффективностью. Коронавирус же пока не имеет медикаментозного управления и специфической профилактики в виде вакцины, и развитие болезни в большей степени зависит от резистентности организма, его защитных сил.

– Как вообще мог зародиться подобный вирус? Насколько быстро он может распространяться по планете?

– Коронавирусы, семейство которых включает 40 видов вирусов, известны с середины прошлого столетия (впервые выявлены у человека в 1965 году, – прим. редакции) и были одной из причин респираторных инфекций (до 15%) в сезон. Кроме человека они поражают кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Коронавирусы с многолетней циркуляцией способны менять свою структуру, то есть мутировать, и как результат мы видим формирование уже трех опасных представителей – в 2002 году представитель этого семейства стал возбудителем атипичной пневмонии (летальность9,6%), в 2012 году – респираторного ближневосточного синдрома (летальность – 36%), а в 2019 году – новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Предположительно, новый вирус является рекомбинантным (гибридным, – прим. редакции) между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Это высококонтагиозный (заразный, – прим. редакции) возбудитель, распространяется воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым и контактным (при рукопожатии, тесном общении) путями, и при несоблюдении мер профилактики его возможности распространения безграничны.

– А можно ли как-то оценить опасность этого вируса? В каждой стране летальность разная. Да и если сначала говорили, что он поражает в основном пожилых, то сейчас мы видим, что погибают и молодые.

– К сожалению, в России мы не видим избирательности заболеваемости по возрастам. Смертность, безусловно, определяется и сопутствующими заболеваниями, часто сопровождающими пожилой возраст. Поэтому самая правильная мера борьбы с вирусом – режим разобщения, самоизоляции. Мера, позволяющая работать на упреждение, сосредоточивая резервы здравоохранения для более эффективной борьбы с заболеваемостью.

– А можно ли на данный момент узнать реальное количество зараженных вирусом? Ведь многие из инфицированных не имеют никаких симптомов. Может ли быть так, что болеют намного больше людей, просто они не обследованы?

– Вопросы диагностики всегда актуальны – это и создание тест-систем, и их чувствительность. Ждем с нетерпением внедрение тестов для определения антител в крови, тогда станет понятным – кто уже переболел, какова напряженность формирующегося иммунитета.

– Почему до сих пор не изобрели вакцину от COVID-19 и когда ее уже можно ждать?

– Процесс разработки вакцины складывается из нескольких этапов исследования: изучение на животных, затем клинические – с участием людей. Ожидать первых результатов можно не ранее конца года.

– Сейчас все ждут лета. Якобы именно в этот период вирус умрет. Есть все же вероятность, что летом он отступит?

– Конечно, вирус "истощается", может снижаться его вирулентность – агрессивность. Возможен и другой сценарий – мутации и новые генотипы. Поэтому прогнозы всегда дело неблагодарное. Будем с оптимизмом смотреть в будущее.

– Многие вирусологи уверены, что вирус пришел всерьез и надолго. По-вашему, это верно, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты?

– Да, вирус идет по планете и пока беспрепятственно формирует естественный иммунитет, иммунная прослойка при котором должна достигать 60%. Это еще один аргумент в пользу вакцины.

– Гендиректор "Вектора" считает, что новый коронавирус станет сезонным заболеванием. Вы с этим согласны?

– В настоящее время продолжают "скромно" вызывать заболевания возбудители атипичной пневмонии и респираторного ближневосточного синдрома. И этот новый коронавирус, как пандемический штамм вируса гриппа (свиной вирус), скорее всего, займет свое место в этиологической структуре сезонных ОРВИ.

– То есть мир из-за этого вируса действительно не будет прежним?

– Что может измениться для обычного человека? Но мир, полагаю, сохранит память о пережитых событиях надолго. Это своего рода перезагрузка, когда возрождаются нравственные ценности – любовь и взаимопомощь, забота о своих близких, понимание героического подвижничества врачей, всех медицинских работников. Как говорил президент Владимир Путин в своем послании, в настоящее время приоритетом остаются жизнь и здоровье людей, на что направлены все усилия нашего государства, будем ответственны в этой борьбе для приближения долгожданной победы над вирусом. Главное – быть здоровым.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.04.2020 07:40
- гость -

Ни о чем.

15.04.2020 07:47
- гость -

Пятьсот раз уже уже объяснено насчет вакцины. Смысл об этом снова спрашивать?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:05
Коронавирус снизил аварийность на дорогах Алтая 0
07:54
Гречка, овощи и сахар. Что еще подорожало в Алтайском крае в марте 2
07:42
Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе 2
07:30
Тихий старт. Как проходит первый этап паводка на Алтае и ждать ли большой воды 0
07:15
Госдума решила перенести дату окончания Второй Мировой Войны 5
07:04
Россиян предупредили о вреде большого количества лимонов и имбиря 0
06:52
Это перезагрузка для мира. Вирусолог рассказала, чего ждать человечеству от COVID-19 2
06:39
Наглые и уверенные животные, которым остается только завидовать 0
06:28
Комментатор из Алтайского края жестко ответил матери Тимати в Instagram 3
06:16
Несколько десятков российских туристов из Таиланда и Индонезии прибудут на Алтай 11
06:02
С ветерком. О погоде в Алтайском крае 15 апреля 0
05:21
Материться, гадать и вязать: что еще запрещено делать в Страстную среду 0
23:46
Виктор Томенко провел селектор по коронавирусу 2
23:10
Дождь помог спасателям взять под контроль пожар у Чернобыльской АЭС 0
22:47
Стало известно, как в Алтайском крае учатся школьники, не имеющие доступа к интернету 2
22:22
СМИ рассказали о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии 0
21:58
Фанаты раскритиковали полуголую Бузову за купание в ванне с лапшой 4
21:21
В Новосибирской области умер первый пациент с коронавирусом 4
20:49
"Яндекс.Карты" начнут показывать очереди в магазинах и банках 0
20:12
Власти Кузбасса ввели запрет на поездки за пределы региона из-за коронавируса 1
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 16 2
19:01
Безлимитно и бесплатно: "МегаФон" открыл доступ к популярным сервисам 1
18:36
В Госдуму вносят законопроект о госрегулировании цен на продукты питания 18
18:05
Барнаульская туристка не может вернуться домой из Иордании 28
18:01
В Новосибирске открыли штаб помощи пожилым людям 0
17:51
Врачи рассказали, когда в России начнется массовая вакцинация от коронавируса 5
17:39
То бензин, а то дети. Ранее судимый барнаулец ограбил частный детсад 0
17:26
Академик РАН посоветовал чаще заниматься сексом для укрепления иммунитета 1
17:11
Около полумиллиона цветов высадят в Барнауле 7
17:00
В Следственном комитете подтвердили гибель рабочего на Барнаульском шинном заводе 5
16:57
Власти почти отсудили ТЭЦ в Яровом у частника. Но режим ЧС в городе пока сохраняют 3
16:42
Почти 40% россиян убеждены, что Путин отстаивает интересы олигархов 13
16:28
Алтайский край сможет приостановить взимание курортного сбора на время пандемии 4
16:10
Соцсети: рабочий погиб на Шинном заводе в Барнауле 4
16:03
Названа самая популярная песня десятилетия 3
15:51
Число зараженных COVID-19 в России превысило 20 тысяч 7
15:40
Открытие алтайских промышленных предприятий спасло от сокращения 10 тысяч человек 1
15:29
В Алтайском крае ввели ограничение на крупную рыбалку 0
15:16
Землетрясение произошло на Алтае 0
15:02
Крупные алтайские ТЦ разрешили бизнесу не платить аренду 5
14:50
Еще одного иностранца взяли под наблюдение из-за коронавируса в Алтайском крае 8
14:36
Алтайским магазинам и общепиту бесплатно продлили лицензии на продажу алкоголя 3
14:24
Барнаулец украл солярку на миллион рублей и попался полиции 2
14:12
Заказы есть на два месяца: замгубернатора о ситуации в алтайской промышленности 3
14:02
Не откроем, но поддержим. Власти о перспективах алтайского бьюти-бизнеса и общепита 8
13:54
"Нет предпосылок бить тревогу". Алтайский вице-губернатор – о строительстве 1
13:40
Врач назвал места, где риск заразиться коронавирусом выше всего 35
13:28
Полиция Барнаула помогла коллегам из Петербурга задержать телефонного террориста 2
13:14
Ученые: в 70% случаев коронавирусом болеют без симптомов 15
13:05
Школьники Барнаула смогут подготовиться к ЕГЭ бесплатно 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.