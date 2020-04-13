"Страаашная ковидла идет!" Историк о том, кто эксплуатирует коронавирус

Новая коронавирусная инфекция более заразна и летальна, чем предыдущие эпидемии гриппа, говорит старший научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Федор Лисицын. Однако, подчеркивает эксперт, вирус не принципиально серьезнее того, с чем медицина встречалась раньше. Кому все-таки выгодно преувеличивать опасность и кто откровенно использует COVID-19 в своих интересах? Об этом Федор Лисицын порассуждал в беседе с корреспондентом amic.ru Андреем Магасом. А заодно предположил, когда все-таки пандемия пойдет на спад и какие уроки мы должны из нее извлечь.

"Страшная ковидла идет"

– Федор Викторович, в интернете широкую популярность получили ваши исследования о корнях и последствиях различных пандемий в истории человечества. Насколько, на ваш взгляд, справедливо нынешнюю пандемию COVID-19 ставить в один ряд с пандемиями оспы, чумы, холеры и другими, которые имели место в прошлом?

– Пока это будет не справедливо, однако ее "медийный шлейф" уже превысил почти все эпидемии прошлого. По числу жертв она пока не достигла даже последней пандемии гриппа (гонконгского, который бушевал в 1968-1969 годах) – хотя имеет все шансы это сделать, увы. Сейчас некоторые эксперты уже допускают такие сравнения.

– А вообще, какова реальная опасность COVID-19? И есть ли среди крупных международных факторов такие, кто эту опасность преувеличивает?

– Боюсь, благодаря неудачам европейских врачей и паники после паники в Италии, простите за каламбур, реальная опасность – это "перегрузка" системы здравоохранения. После чего начинаются события, когда не получают должной медицинской помощи "обычные" легочники или от избыточного энтузиазма гробятся больные коронавирусом (и тому и тому уже, кажется, есть примеры). А желание преувеличить опасность уже налицо. Одно дело не быть готовыми просто к вспышке серьезной болезни – это возможность для ответственных лиц пойти суд или же вероятность полететь с кресла, когда начнут искать виновных в такой неготовности. И другое дело, когда такие ответственные лица говорят, что "страаашная ковидла идет, чудом спаслись, дайте мне орден". Преувеличивают, прежде всего, чиновники, которые ранее "оптимизировали" наше здравоохранение и систему гражданской обороны. И еще убрали армейскую медицину. Много заинтересованных лиц в преувеличении опасности.

– Можно ли сравнить пандемию COVID-19 и вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, которая тоже приходила из Китая?

– Тем, что возбудителем атипичной пневмонии был вирус SARS, относящийся к коронавирусам. Та эпидемия прошла по благоприятному сценарию, количество жертв было относительно невелико. Хотя тоже были такие, кто кричал, что "мы все умрем". Высокая летальность, высокая заразность – все, что говорили тогда про SARS-1, говорят и сейчас про COVID-19. При этом тогда заболевание не умели лечить, как, впрочем, и сейчас. Лечение только симптоматическое. Но карантинные меры, разумные проверки – эти разумные и адекватные меры не позволили той вспышке перерасти в большую эпидемию. И тогда мрачные предсказания (о них можно вспомнить, если поднять материалы прессы того периода) не сбылись.

После нее была вторая эпидемия атипичной пневмонии, так называемая "ближневосточная". Она, по большей части, накрыла две страны – Саудовскую Аравию (и некоторые участки соседних стран) и Южную Корею. Эпидемия продолжалась три года – с 2012 по 2015. Там была довольно высокая летальность, а возможность заражения – довольно низкой. Справиться с этой вспышкой позволили грамотные меры названных стран, причем с минимальной посторонней помощью. Причем кандидатные вакцины для борьбы с коронавирусом начали делать еще тогда. В общем, было время понять, с чем мы имеем дело, и подготовиться. Но как было потрачено прошедшее время – мы видим... Сегодняшний коронавирус не принципиально опаснее того, с которым мы имели дело в 2002-2003 годах. Да, вирус дает более тяжелые осложнения, он более вирулентен (то есть заразен) и летален, но не принципиально, не в разы.

"Ну сделайте сами что-нибудь"

– Насколько справедливы утверждения, что у пандемии коронавируса есть "политические заказчики"? Что под ее шумок начинается некое переформатирование мировой экономики?

– Возможно, не заказчики, но уже видны эксплуататоры, если можно так выразиться. Именно они кинулись делать свои дела под медийным шлейфом эпидемии.

– Можно ли хотя бы примерно определить временные границы пандемии? Или это больше вопрос политический?

– Чисто по погоде к июню-июлю, надеюсь, уровень поражения будет спадать, если не раньше. А все остальное – в руках политиков.

– Некоторые эксперты считают, что одна из ключевых задач принятых мер в результате пандемии – прививание людям некоего комплекса вины – сначала, мол, Грета Тунберг со своим "экологизмом", сейчас – коронавирус, когда каждый должен самоизолироваться и дрожать от страха по поводу, как бы не заразить других. Страх за всех и за все – вот цель таких мер.

– Есть такое, и этим активно пользуются в пропаганде. Вины людей тут нет. Вина правительств есть. Правительства, понятно, перекладывают вину на людей.

– Вы как исследователь истории пандемий неоднократно рассказывали о довольно серьезных политических последствиях этих стихийных бедствий. Могут ли, на ваш взгляд, таковые быть у настоящей пандемии коронавируса?

– А такие последствия уже есть – это полностью сидящие в луже влиятельные международные организации. Мы видим, что страны обнаружили у себя неготовность гражданской обороны и медицины катастроф. Поэтому последствия были, есть и еще будут. Нужны очень серьезные реформы и, возможно, составление регламентов. Ведь сегодня даже у Всемирной организации здравоохранения нет однозначного определения пандемии, а в законодательстве множества стран не прописаны режимы карантинов. И еще о политических последствиях. У меня есть знакомые в Италии, которые общаются с сепаратистами Венеции – так те на полном серьезе утверждают, что правительство в Риме намеренно завышает число жертв коронавируса в стране, чтобы под шумок задавить их движение за венецианскую независимость.

– Кстати, в своих выступлениях вы регулярно критикуете ВОЗ и ее позицию в отношении COVID-19. В чем причины вашей критики?

– Эта организация не может назвать четко вещи своими именами. Когда возникают различные кризисные ситуации, наподобие сегодняшней, требуются конкретные рекомендации в течение короткого времени. Вместо этого ВОЗ теряет время на какие-то согласования, к тому же в ее действиях проскакивают коммерческие интересы (сегодня это видно в вопросе о тестах на COVD-19). По большому счету, нет директив – одни пожелания "ну сделайте что-нибудь сами".

Плоды системы "барин и холоп"

– Почему ранее в Советском Союзе тоже случались эпидемии (холера в 1970 году), но к самоизоляции граждан тогда не призывали, а с эпидемией в течение довольно небольшого промежутка времени удавалось справиться?

– В СССР не было такого понятия как "самоизоляция" вообще. Во время эпидемии холеры вывешивались правила – их надо было соблюдать. Карантинные меры были прописаны. Были четкие инструкции. Но для холеры не нужна самоизоляция, а вот ограничения на поездки были введены.

– В целом какие недостатки в отечественной медицине высветила пандемия COVD-19?

– Здесь пока трудно судить – по-настоящему в нашей медицине эпидемия еще не сыграла. Имеющееся количество больных наша медицина "переварит". Но уже виден большой недостаток – ошибкой было излишнее укрупнение клиник. Тут вопросы экономии средств победили здравый смысл. Вопросы же неравномерной оплаты врачей и административного персонала (когда заведующий клиникой может получать в 20-30 раз больше рядового врача, тем более медсестры) – общая беда нашего государства. Тут не только в медицине дело. Создали систему "барин и холоп" – теперь пожинаем ее плоды.

– Какие выводы, на ваш взгляд, должны сделать российские власти и граждане из пандемии?

– Власти должны предусмотреть в законодательном порядке резервирование медицинских мощностей. Создание мобильных резервов (возможно на базе МЧС и военных медиков), производство "списка предметов первой необходимости" в России. Создание уровней предупреждений для турпоездок и выезда за границу – там, скажем, когда уровень "желтый" – поездка гражданина под страх и риск и занесение в базу данных, "красный" – запрет, будь ты вице-премьер или московский безработный на "Бентли". Также нужно предусмотреть возможность для создания "мобилизационного запаса" из крупных гостиниц, пансионатов и т.д. – для размещения попавших под карантин. Принудительного. Как СССР в 1970-м году их размещали на пассажирских судах... А граждане должны уметь сохранять спокойствие и здравый смысл. Но граждане у нас пока в основном-то молодцы.