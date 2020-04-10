В Барнауле задержали двух наркокурьеров, один из них – заезжий

В Барнауле задержали жителей Кемеровской области и Алтайского края с 600 граммами наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух мужчин и изъяли синтетические наркотики общей массой более 600 граммов.

В операции участвовали бойцы отряда специального назначения "Гром". Как установила полиция, 25-летний и 31-летний мужчины делали закладки. По данным полиции, в крае они работали с лета 2019 года.

Кроме наркотиков, у подозреваемых изъяли весы, изоленту, банковские карточки и SIM-карты телефонов, оформленные по чужим документам. Мужчинам грозит до 20 лет колонии строгого режима.