Пятница, 10 Апрель, 18:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,75
€ 80,74
8°

11917 +1786
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

В Барнауле задержали двух наркокурьеров, один из них – заезжий

, ИА "Амител"
С собой у дилеров было почти 600 граммов синтетики

В Барнауле задержали жителей Кемеровской области и Алтайского края с 600 граммами наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух мужчин и изъяли синтетические наркотики общей массой более 600 граммов.

В операции участвовали бойцы отряда специального назначения "Гром". Как установила полиция, 25-летний и 31-летний мужчины делали закладки. По данным полиции, в крае они работали с лета 2019 года.

Кроме наркотиков, у подозреваемых изъяли весы, изоленту, банковские карточки и SIM-карты телефонов, оформленные по чужим документам. Мужчинам грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
18:49
Единороссы подарили два автомобиля барнаульским больницам, где лечат коронавирус 0
18:06
Без ограничений и на разные цели. Аграриям предоставят льготную ставку по кредиту 0
17:53
Алтайская акция "Замечательный сосед" стала одной из лучших в борьбе с коронавирусом 0
17:44
"Давайте наших детей поддерживать". Видеосовет от главы алтайского Минобрнауки 1
17:25
Рейтинг одобрения Путина вырос 24
17:10
Первые пациенты в Алтайском крае вылечились от коронавируса 11
17:07
Сергея Зверева обвинили в похищении бомжа 0
16:55
В Барнауле задержали двух наркокурьеров, один из них – заезжий 0
16:43
Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии 23
16:30
Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом 18
16:18
Сотрудники алтайского предприятия получили зарплату благодаря прокуратуре 1
16:05
Власти решили вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров. Что это значит? 3
15:56
В Алтайском крае объяснили, как получить медкнижку в условиях режима самоизоляции 2
15:43
В Республике Алтай распространяют новый фейк о коронавирусе 5
15:34
Депутат Госдумы Терентьев передал продуктовые наборы 20 рубцовским семьям 6
15:27
Не Россия, так Мексика. Сделка ОПЕК+ вновь сорвалась 21
15:13
Клещи атакуют. Можно ли еще сделать прививку и что делать, если вас укусили? 2
15:03
Букмекер дал прогнозы на первенство Белоруссии по футболу 0
14:53
За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19 52
14:35
Имущество должников по ипотеке массово выставляют на торги в Алтайском крае 9
14:24
ВЦИОМ: почти 85% россиян отказались от встреч с друзьями 4
14:12
Зимняя сказка вернулась: Горный Алтай неожиданно завалило снегом 1
14:05
"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах 31
13:54
Соцстрах оплатит двухнедельный больничный алтайским пенсионерам старше 65 лет 0
13:43
ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке 2
13:33
Врачам, лечащим от коронавируса, предложили увеличить отпуск 0
13:24
"Не хочу переживать это снова". История ветерана, который никогда не говорил о войне 2
13:14
Скончавшийся сибиряк оказался носителем двух штаммов COVID-19 3
13:06
Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк 2
13:00
Ехал за бутылкой водки. На Алтае водителя будут судить за смертельное ДТП 2
12:45
Алтайские колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020 1
12:32
Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта 5
12:25
В Алтайском крае под наблюдение из-за COVID-19 взяли ещё почти 350 человек 14
12:16
Жители Индии из-за пандемии впервые за 30 лет смогли рассмотреть Гималаи 3
12:06
Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят 4
12:01
Стали известны результаты анализа на коронавирус у известного алтайского спортсмена 4
11:35
11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера 23
11:27
"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул 15
11:20
Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года 4
11:06
Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка" 67
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 2
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 10
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 23
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 1
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 3
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 22
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 76
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 1
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 9
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 31
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 7
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 13
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 3
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 22
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.