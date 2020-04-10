Рейтинг одобрения Путина вырос

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за последние две недели, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение". Кроме того, россияне стали положительнее относиться к работе правительства и премьер-министра Михаила Мишустина.
Так, с 22 марта по 5 апреля рейтинг оценки работы Путина вырос с 60% до 67%. Рейтинг доверия к главе государства за аналогичный период поднялся с 56% до 63%. Кроме того, число тех, кто считает, что президент работает скорее плохо, сократилось с 22% до 19%.
Значительно подрос и рейтинг оценки работы правительства – с 31% до 47%. Также число россиян, положительно оценивающих лично премьер-министра Михаила Мишустина, увеличилось с 26% до 40%.
Отмечается, что телефонный опрос проходил с 3 по 5 апреля. В нем участвовали четыре тысячи человек.
Комментарии
????????
В самоизоляции волосы быстро растут
еще бы. После речи о печенегах мемасиков скока родилось. Абхахочешься. Петросян позавидует.
Рейтинг одобрения, а до скольки лет он растет? Или он всю жизнь растет?
Путен ваще красава и Итальяшкам помог и Трампу лизнул. Самолеты направо и налево. В регионах Соловей сказал как выживать - полагаться на себя и шить самому маски, обнаглели совсем. Бузинесу приказал не работать и дал фигу, справляйтесь сами. Мочить в сортирах этот бузинес.
Интересно получается. Все сидят дома, никому ни с кем общаться нельзя, а рейтинг у него подрос. Интересно его рейтинг в долларах лежит или в деревянных?
17:45
- гость -
Рейтинг одобрения, а до скольки лет он растет? Или он всю жизнь растет?
---
Как нос у Пиноккио.
Отмечается, что телефонный опрос проходил с 3 по 5 апреля. В нем участвовали четыре тысячи человек.
----
Москвичей опрашивали?
А у Томенко подрос? Он большинству бузинеса работать разрешил, если этот бузинес опросят, рейтинг Томенко будет зашкаливать
Это неправда. Даже настоящие боевые ватаны которые всегда горой были за Путина сейчас приуныли.
146% чистая правда.
Брехня, Путина матерят ВСЕ!
Кто эти упоротые?
Подрос подрос !!! )))
Посмотреть бы на это рейтинг...
Не верите! Не подумайте своими стаями ему рейтинг, он довно упал, и этими статьями вы пытаетесь поднять то, что уже на дне.. Никто ему не верит. И все мы знаем, что и на выборы идти бесполезно..все решмли
Не верите! Не подумайте своими стаями ему рейтинг, он довно упал, и этими статьями вы пытаетесь поднять то, что уже на дне.. Никто ему не верит. И все мы знаем, что и на выборы идти бесполезно..все решмли
Пионер
Кто эти упоротые? Это у фонда "Общественное мнение" нужно выяснять кому они звонили при опросе.
10.04.2020 18:30
Ольга
Мы - это кто? За себя, пожалуйста, говорите. А мычать здесь не следует.
Это правда. Даже настоящие боевые либерасты, которые всегда горой ненавидели Путина сейчас приуныли
У либерастов вообще трудные времена настали. Они и у поцреотов нелегкие, но у либерастов хуже
На выборы вот раз таки и необходимо идти и высказать своё мнение и относительно «пакетных» поправок в конституцию в том числе
Для начала надо с коронавирусом разобраться, а то на выборы пойдут не все
Поправка, запрещающая чиновникам иметь вид на жительство в США уже менее актуальна, жительство в США сейчас опасно