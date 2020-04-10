Рейтинг одобрения Путина вырос

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за последние две недели, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение". Кроме того, россияне стали положительнее относиться к работе правительства и премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, с 22 марта по 5 апреля рейтинг оценки работы Путина вырос с 60% до 67%. Рейтинг доверия к главе государства за аналогичный период поднялся с 56% до 63%. Кроме того, число тех, кто считает, что президент работает скорее плохо, сократилось с 22% до 19%.

Значительно подрос и рейтинг оценки работы правительства – с 31% до 47%. Также число россиян, положительно оценивающих лично премьер-министра Михаила Мишустина, увеличилось с 26% до 40%.

Отмечается, что телефонный опрос проходил с 3 по 5 апреля. В нем участвовали четыре тысячи человек.