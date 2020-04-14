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Медленно, но безаварийно. Какой нагрузкой для провайдеров обернулась самоизоляция?

, ИА "Амител"
Бесплатные сериалы не в радость, они ооочень медленно грузятся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Самоизоляция обещала быть для россиян не такой уж и скучной: многие онлайн-кинотеатры и другие сервисы открыли для пользователей бесплатный доступ. На деле же все оказалось немного иначе: барнаульцы жалуются на плохую работу интернета, а Минкомсвязи попросило популярные сервисы снизить качество видео, чтобы нагрузка на сети не была такой большой. Барнаульские провайдеры рассказали amic.ru, как справляются с возросшим количеством пользователей, стали ли люди чаще жаловаться на плохой интернет и подключают ли они сейчас новых абонентов.

Тяжелая самоизоляция

С началом всеобщей самоизоляции нагрузка на сети местных провайдеров ощутимо выросла, чего они не скрывают. Например, в "Ростелекоме" она увеличилась на 20% с 30 марта, пояснили amic.ru в компании. Еще больший рост зафиксировали специалисты "Дом.ру": там трафик вырос на 35-40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Правда, в компании нас заверили, что пик уже пройден и хуже точно не будет: люди постепенно выходят на работу, загруженность сетей снижается, пусть пока и остается высокой. Меньше всего нагрузка увеличилась на сети "Дианэт" – в компании рассказали, что рост составил всего 15% .

Скорость интернета в таких условиях действительно может падать, признали в "Ростелекоме". Жалобы на медленный интернет продолжают поступать, но это "неудивительно в связи с ситуацией в стране", пояснил директор алтайского филиала компании Сергей Лавренюк.

Самостоятельно скорость интернета провайдеры никак не ограничивают, поэтому все зависит исключительно от активности пользователей. Во всех компаниях amic.ru рассказали, что сети изначально создавались с запасом и могут работать "в безаварийном режиме" при больших нагрузках. Только вот режим предполагает, что интернет у вас точно будет, а вот как быстро он будет работать – большой вопрос.

Пока все дома

Больше всего трафика приходится на просмотр барнаульцами фильмов и сериалов, а также посещения стриминговых платформ. Провайдеры такую ситуацию считают нормальной и объяснимой: видеоконтент больше всего нагружает сеть, а вдобавок ко всему многие сервисы и онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ. В условиях, когда в большинстве своем люди остаются дома, нагрузок не избежать.

В "Дом.ру" также отметили, что во время самоизоляции люди стали чаще смотреть телевизор. И те пользователи, у которых установлена приставка с подключением к интернету, тоже увеличивают нагрузку на сети.

Кроме того, многие барнаульцы перешли на удаленку и теперь работают из дома, что усугубляет ситуацию для всех. Кстати, как сильно вы (точнее, ваш интернет) пострадаете от того, что все вокруг одновременно работают и смотрят сериалы, зависит от вашего подключения. Если кабель проведен только в подъезд, а в квартиру вам протянули витую пару, "поздравляем" – снижение скорости коснется вас в первую очередь. А вот если "оптика" подключена напрямую в модем, нагрузку вы вообще можете не почувствовать.

Жалуются, как и всегда

Барнаульцы, конечно, жалуются на плохой интернет, но не намного чаще, чем обычно, если верить провайдерам. По словам директора алтайского филиала "Ростелекома" Сергея Лавренюка, количество обращений выросло всего на 10-12%. При этом в основном пользователей не устраивает, что очень медленно грузятся зарубежные сайты. В "Ростелекоме" уверяют, что уже расширяют каналы связи к европейским серверам и пытаются решить проблему.

В "Дом.ру" рост обращений гораздо больше: туда стали звонить и писать на 30% чаще. Правда, в компании уверяют, что в основном люди не жалуются на интернет, а просят помощи в настройке оборудования и подключении новых услуг.

При этом самое "проблемное" время и для провайдеров, и для пользователей – вечер. И адекватного технического решения, чтобы всем было хорошо и удобно, кажется, пока нет. В "Ростелекоме", например, посоветовали людям "набраться терпения и воспринимать ситуацию такой, какая она есть". А еще по возможности занимать себя или близких другими домашними делами, для которых интернет не нужен. Например, если ваш родственник вечером пытается работать, можно ему немного помочь и отложить просмотр любимого фильма.

На помощь приходит мобильный интернет

В поисках быстрого и стабильного доступа люди обращаются к мобильным операторам. В компании Tele2 amic.ru рассказали, что барнаульцы стали намного чаще покупать SIM-карты с большим пакетом интернета. В основном люди берут дополнительные "симки", чтобы не зависеть от одной и не тратить весь трафик в период изоляции. А вот приходить в салоны для обслуживания и по техническим вопросам жители стали гораздо реже. В основном люди пытаются решить проблемы в приложении или через контактный центр.

При этом сами салоны продолжают работать. В том же Tele2 отметили, что пусть "толпы нет", но людей все равно приходит много. Сотрудников обеспечили масками, перчатками и антисептиками, а стойку и кассу несколько раз в день дезинфицируют.

Ваша заявка принята

При этом у всех барнаульских провайдерах даже во время самоизоляции можно подключиться к интернету. В компаниях пояснили, что они относятся к непрерывно действующим организациям, а потому технические специалисты продолжают выезжать к клиентам в штатном режиме. Поэтому и провести к себе в квартиру интернет, и устранить неполадку барнаульцы могут в любое время. 

При этом техники приезжают в масках и перчатках. В "Дианэте" добавили, что того же требуют и от клиентов: просят надеть "противовирусную" экипировку на то время, пока сотрудник проводит работу на дому. А "Ростелеком" не приезжает на вызов в том случае, если человек недавно вернулся из-за рубежа и находится на карантине. В этом случае технические работы переносят на позднее время.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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