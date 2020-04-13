Студенты АлтГТУ завоевали два золота на международной научной олимпиаде

Студенты второго курса факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета лидировали в финальном туре Открытой международной Интернет-олимпиады. В дисциплине "Математика" Николай Стойко взял золотую награду. Его сокурснику Олегу Целебровкому досталась серебряная медаль. В своей группе студенты опередили 700 соперников из 150 вузов разных стран.

Самым сильным в направлении "Физика" оказался Виктор Бондарев из филиала АлтГТУ – Рубцовского индустриального института. Ему удалось обойти 430 участников.

Отметим, заключительный этап Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады проводили онлайн, участники дистанционно решали тесты. Кроме дисциплин "Физика" и "Математика" была третья – "Химия".

В целом в олимпиаде проверили знания более 1500 студентов из 160 университетов разных стран. Алтайские физики и математики соперничали с представителями Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Туркменистана.