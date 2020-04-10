Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии

Жители Сибири и Дальнего Востока, возможно, переболели коронавирусной инфекцией сразу после вспышки в Китае. Такое предположение высказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
"Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия. Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то более выраженные, у кого-то – менее. Почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск – те города, которые очень близки к Китаю, местные жители ездят туда в магазины, на отдых, – почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?" – задалась вопросом Позднякова.
По словам инфекциониста, сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке число заболевших не такое, как в центральной части России, несмотря на то, что города принимают зарубежные рейсы, а также самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Скорее всего, дело в каком-то наработанном иммунитете, приводит мнение Поздняковой "Тайга.Инфо".
За минувшие сутки в Сибири выявили 22 новых случая заражения COVID-19. В Алтайском крае новых подтвержденных случаев нет. На данный момент в регионе коронавирус выявили у 21 человека. Двое из них – дети.
Комментарии
Ждем-с сегодня новостей ближе к полуночи (как обычно) о том, что у нас ещё человек этак 10 зараженных выявили!
Наконец хоть один специалист нашёлся. Всю зиму отепели. Болели и не раз.
Был в феврале в Новосибирске, подозрительно много было кашлявших среди продавцов в магазинах.
Выпуск новостей Первого канала от 19 НОЯБРЯ 2019 года на YouTube.
Смотреть с 3:44 минуты.
По всем регионам это давно прокатилось...
Все мы уже 100 500 раз заражённые...
Дык это , товарисч инфекционист, може это таво, антитела к COVID -19 определить, стало быть имунный паспорт сибиряка, а потом ужо языком трепать
Это штамм вируса гриппа. Гриппом, мы сибиряки, болеем регулярно.
А проверить то, что на всех тестов не хватает одни предположения. Зато сидите дома опускайтесь вместе с экономикой.
На эти вопросы врач инфекционист должен ответить а не спрашивать почему? А мы у него должны спросить почему в аптеках нет ни фига?
Почему бы не провести тестирование на антитела, а не гадать. Хотя бы платно желающие могли бы сделать.
В Москве резко увеличилось число госпитализаций за последние дни. По сравнению с данными прошлой недели количество госпитализированных с коронавирусом выросло в два раза. Из них более 85% — с пневмонией. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — комментирует вице-мэр.
Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тысяч больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Это маловероятно по той причине, что короновирусное заболевание проходит для пожилых людей с тяжелой специфической пневмонией, и было бы сразу выявлено. Для подтверждения - опровержения версии можно протестировать выборочно болевших ОРВИ в январе-феврале 2020 г. сибиряков на антитела к COVID-19. В Новосибирске все необходимое для исследования есть.
Мы переболели болезнью, о которой мир узнает только в следующем году.
10.04.2020 17:33
гость
В Новосибирске все необходимое для исследования есть.
Зря она говорить не будет. Значит есть какая-то информация по тестированию.
Но расслабляться в любом случае рано.
Но расслабляться в любом случае рано.
Давайте сожмен руки в кулаки и не будем разжимать ни при каких условиях ещё недели две
Человек выдал гипотезу, ее гипотеза ничем не подтверждена, если бы она была не инфекционистом и не врачом то и хрен то бы с ней, но она как врач должна понимать, что послушав ее многие люди расслабят булки. Крч прежде чем что то говорить нужны основания, просто сделать высер с умной рожей может каждый.
Вот и интересно, на каком основании главный инфекционист делает такие предположения. У нее есть сведения о росте числа тяжелых пневмоний и смертности в зимний период или на на кофейной гуще гадает.
Они все глядя в потолок.... Зряплату отрабатывают
Они все глядя в потолок.... Зряплату отрабатывают
врет "на голубом глазу" характерная черта путинского времени, отсутствие профессионалов и ответственности
спросите у врачей скорой помощи, когда наша Элита загорала на Мальдивах, на новогодние каникулы была страшная эпидемия гриппа, я тогда сказала, толи мутировал грипп, совершенно по-другому протекает, начинался с горла, неимоверный сухой кашель, несбиваемая высокая температура, насморка вообще не было. Скорая не приезжала из-за обилия вызовов, я еще хотела после праздников жаловаться в крайздрав, почему молчок об этом. непонятно
официальные лица не должны публично высказывать свои предположения, если да кабы, проводите исследования и тогда заявляйте.
Правильно Игорь Гундаров сказал, это пандемия страха
Официальное лицо не должно позволять себе делать такие догадки и предположения в обращении к людям. За такое надо увольнять и судить немедленно.
За такую статью тоже как за фейк ньюс нужно выдать люлей.