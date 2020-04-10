Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии

Жители Сибири и Дальнего Востока, возможно, переболели коронавирусной инфекцией сразу после вспышки в Китае. Такое предположение высказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

"Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия. Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то более выраженные, у кого-то – менее. Почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск – те города, которые очень близки к Китаю, местные жители ездят туда в магазины, на отдых, – почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?" – задалась вопросом Позднякова.

По словам инфекциониста, сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке число заболевших не такое, как в центральной части России, несмотря на то, что города принимают зарубежные рейсы, а также самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Скорее всего, дело в каком-то наработанном иммунитете, приводит мнение Поздняковой "Тайга.Инфо".

За минувшие сутки в Сибири выявили 22 новых случая заражения COVID-19. В Алтайском крае новых подтвержденных случаев нет. На данный момент в регионе коронавирус выявили у 21 человека. Двое из них – дети.