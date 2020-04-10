Пятница, 10 Апрель, 18:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,75
€ 80,74
8°

11917 +1786
Обь
318см +25


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии

, ИА "Амител"
Врач считает, что за Уралом инфекция, вероятно, гуляла еще в начале года
Лариса Позднякова / Фото: nsktv.ru

Лариса Позднякова / Фото: nsktv.ru

Жители Сибири и Дальнего Востока, возможно, переболели коронавирусной инфекцией сразу после вспышки в Китае. Такое предположение высказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

"Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия. Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то более выраженные, у кого-то – менее. Почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск – те города, которые очень близки к Китаю, местные жители ездят туда в магазины, на отдых, – почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?" – задалась вопросом Позднякова.

По словам инфекциониста, сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке число заболевших не такое, как в центральной части России, несмотря на то, что города принимают зарубежные рейсы, а также самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга. Скорее всего, дело в каком-то наработанном иммунитете, приводит мнение Поздняковой "Тайга.Инфо".

 

За минувшие сутки в Сибири выявили 22 новых случая заражения COVID-19. В Алтайском крае новых подтвержденных случаев нет. На данный момент в регионе коронавирус выявили у 21 человека. Двое из них – дети.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.04.2020 16:50
- гость -

Ждем-с сегодня новостей ближе к полуночи (как обычно) о том, что у нас ещё человек этак 10 зараженных выявили!

10.04.2020 17:00
- гость -

Наконец хоть один специалист нашёлся. Всю зиму отепели. Болели и не раз.

10.04.2020 17:01
- гость -

Был в феврале в Новосибирске, подозрительно много было кашлявших среди продавцов в магазинах.

10.04.2020 17:02
- гость -

Выпуск новостей Первого канала от 19 НОЯБРЯ 2019 года на YouTube.
Смотреть с 3:44 минуты.
По всем регионам это давно прокатилось...
Все мы уже 100 500 раз заражённые...

10.04.2020 17:06
Барнаульский бомж

Дык это , товарисч инфекционист, може это таво, антитела к COVID -19 определить, стало быть имунный паспорт сибиряка, а потом ужо языком трепать

10.04.2020 17:14
- гость -

Это штамм вируса гриппа. Гриппом, мы сибиряки, болеем регулярно.

10.04.2020 17:15
- гость -

А проверить то, что на всех тестов не хватает одни предположения. Зато сидите дома опускайтесь вместе с экономикой.

10.04.2020 17:26
- гость -

На эти вопросы врач инфекционист должен ответить а не спрашивать почему? А мы у него должны спросить почему в аптеках нет ни фига?

10.04.2020 17:31
- гость -

Почему бы не провести тестирование на антитела, а не гадать. Хотя бы платно желающие могли бы сделать.

10.04.2020 17:32
- гость -

В Москве резко увеличилось число госпитализаций за последние дни. По сравнению с данными прошлой недели количество госпитализированных с коронавирусом выросло в два раза. Из них более 85% — с пневмонией. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — комментирует вице-мэр.

Всего в московских стационарах проходят лечение уже более 6,5 тысяч больных коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут, значит, количество заболевших и госпитализированных будет расти.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

10.04.2020 17:33
гость

Это маловероятно по той причине, что короновирусное заболевание проходит для пожилых людей с тяжелой специфической пневмонией, и было бы сразу выявлено. Для подтверждения - опровержения версии можно протестировать выборочно болевших ОРВИ в январе-феврале 2020 г. сибиряков на антитела к COVID-19. В Новосибирске все необходимое для исследования есть.

10.04.2020 17:38
- гость -

Мы переболели болезнью, о которой мир узнает только в следующем году.

10.04.2020 17:45
- гость -

10.04.2020 17:33
гость
В Новосибирске все необходимое для исследования есть.

Зря она говорить не будет. Значит есть какая-то информация по тестированию.
Но расслабляться в любом случае рано.

10.04.2020 17:48
- гость -

Но расслабляться в любом случае рано.

Давайте сожмен руки в кулаки и не будем разжимать ни при каких условиях ещё недели две

10.04.2020 17:52
Гость

Человек выдал гипотезу, ее гипотеза ничем не подтверждена, если бы она была не инфекционистом и не врачом то и хрен то бы с ней, но она как врач должна понимать, что послушав ее многие люди расслабят булки. Крч прежде чем что то говорить нужны основания, просто сделать высер с умной рожей может каждый.

10.04.2020 17:59
- гость -

Вот и интересно, на каком основании главный инфекционист делает такие предположения. У нее есть сведения о росте числа тяжелых пневмоний и смертности в зимний период или на на кофейной гуще гадает.

10.04.2020 18:06
- гость -

Они все глядя в потолок.... Зряплату отрабатывают

10.04.2020 18:07
- гость -

Они все глядя в потолок.... Зряплату отрабатывают

10.04.2020 18:11
- гость -

врет "на голубом глазу" характерная черта путинского времени, отсутствие профессионалов и ответственности

10.04.2020 18:11
гость

спросите у врачей скорой помощи, когда наша Элита загорала на Мальдивах, на новогодние каникулы была страшная эпидемия гриппа, я тогда сказала, толи мутировал грипп, совершенно по-другому протекает, начинался с горла, неимоверный сухой кашель, несбиваемая высокая температура, насморка вообще не было. Скорая не приезжала из-за обилия вызовов, я еще хотела после праздников жаловаться в крайздрав, почему молчок об этом. непонятно

10.04.2020 18:22
- гость -

официальные лица не должны публично высказывать свои предположения, если да кабы, проводите исследования и тогда заявляйте.

10.04.2020 18:35
- гость -

Правильно Игорь Гундаров сказал, это пандемия страха

10.04.2020 18:43
Павлик

Официальное лицо не должно позволять себе делать такие догадки и предположения в обращении к людям. За такое надо увольнять и судить немедленно.

За такую статью тоже как за фейк ньюс нужно выдать люлей.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
18:49
Единороссы подарили два автомобиля барнаульским больницам, где лечат коронавирус 0
18:06
Без ограничений и на разные цели. Аграриям предоставят льготную ставку по кредиту 0
17:53
Алтайская акция "Замечательный сосед" стала одной из лучших в борьбе с коронавирусом 0
17:44
"Давайте наших детей поддерживать". Видеосовет от главы алтайского Минобрнауки 1
17:25
Рейтинг одобрения Путина вырос 24
17:10
Первые пациенты в Алтайском крае вылечились от коронавируса 11
17:07
Сергея Зверева обвинили в похищении бомжа 0
16:55
В Барнауле задержали двух наркокурьеров, один из них – заезжий 0
16:43
Инфекционист: сибиряки могли переболеть коронавирусом до пандемии 23
16:30
Темнокожие американцы чаще всего умирают от осложнений, вызванных коронавирусом 18
16:18
Сотрудники алтайского предприятия получили зарплату благодаря прокуратуре 1
16:05
Власти решили вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров. Что это значит? 3
15:56
В Алтайском крае объяснили, как получить медкнижку в условиях режима самоизоляции 2
15:43
В Республике Алтай распространяют новый фейк о коронавирусе 5
15:34
Депутат Госдумы Терентьев передал продуктовые наборы 20 рубцовским семьям 6
15:27
Не Россия, так Мексика. Сделка ОПЕК+ вновь сорвалась 21
15:13
Клещи атакуют. Можно ли еще сделать прививку и что делать, если вас укусили? 2
15:03
Букмекер дал прогнозы на первенство Белоруссии по футболу 0
14:53
За минувшие сутки в Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения COVID-19 52
14:35
Имущество должников по ипотеке массово выставляют на торги в Алтайском крае 9
14:24
ВЦИОМ: почти 85% россиян отказались от встреч с друзьями 4
14:12
Зимняя сказка вернулась: Горный Алтай неожиданно завалило снегом 1
14:05
"В медкарты прихожанам не смотрим". Как Вербное воскресенье пройдет в алтайских храмах 31
13:54
Соцстрах оплатит двухнедельный больничный алтайским пенсионерам старше 65 лет 0
13:43
ДТП в Бийске: один водитель сбежал, другой – в шоке 2
13:33
Врачам, лечащим от коронавируса, предложили увеличить отпуск 0
13:24
"Не хочу переживать это снова". История ветерана, который никогда не говорил о войне 2
13:14
Скончавшийся сибиряк оказался носителем двух штаммов COVID-19 3
13:06
Подождешь, платеж. Как получить отсрочку по кредитам без визита в банк 2
13:00
Ехал за бутылкой водки. На Алтае водителя будут судить за смертельное ДТП 2
12:45
Алтайские колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020 1
12:32
Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта 5
12:25
В Алтайском крае под наблюдение из-за COVID-19 взяли ещё почти 350 человек 14
12:16
Жители Индии из-за пандемии впервые за 30 лет смогли рассмотреть Гималаи 3
12:06
Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят 4
12:01
Стали известны результаты анализа на коронавирус у известного алтайского спортсмена 4
11:35
11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера 23
11:27
"В кризис пицца должна быть по 300". Новая сеть ресторанов быстрой еды зашла в Барнаул 15
11:20
Почти на 2% снизились зарплаты в России с начала 2020 года 4
11:06
Продадим машины: директор Барнаульского зоопарка о том, как выживает "Лесная сказка" 67
10:53
Барнаульцев просят покинуть остановки на пять-семь минут 2
10:39
90-летняя жительница США переболела COVID-19 и поделилась секретом выздоровления 10
10:25
Жители Алтайского края стали чаще обращаться в центр занятости онлайн 0
10:13
Барнаул стал лидером по снижению цены на бензин в России 23
10:00
Богатырское блюдо для силы и энергии. Фаршированный перец с необычной начинкой 1
09:48
Британские ученые выяснили, что цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни 3
09:33
Ваша карта заблокирована. Бийчанка стала жертвой аферистки из Самары 1
09:19
Харви Вайнштейн излечился от коронавируса 22
09:08
Алтайский губернатор вошел в десятку лучших борцов с COVID-19 76
08:40
12 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка 1
08:20
Туфли по почте, платье на такси. Как fashion-ретейл Барнаула выживает в эпоху COVID 9
08:13
С йодом и кальцием. Где найти чистую питьевую воду с хорошим составом 0
08:05
"Как ещё не спился с этим вирусом": бездомные о жизни на улице во время самоизоляции 31
07:56
Голливудский актер Эзра Миллер может лишиться ролей из-за нападения на фанатку 0
07:44
Врачи: люди с ожирением больше подвержены депрессии 7
07:30
Пинк, Том Хэнкс и Принц Чарльз: кто из знаменитостей подхватил коронавирус 1
07:15
Меня отправили в неоплачиваемый отпуск и сократили зарплату. Законно ли это? 13
07:03
Фасад нарасхват. Как шифер и бетон принесли успех алтайскому бизнесмену 3
06:55
"Живой комплекс". Застройщик рассказал о квартале между "Ашаном" и "Лентой" в Барнауле 22
06:40
"Кинопоиск" ищет сценаристов для своих сериалов. Конкурс доступен для всех 1
06:29
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 0
06:16
Только МРОТ. Почему алтайская культура пострадала от COVID-19 не меньше бизнеса 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.