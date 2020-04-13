Обед по расписанию. Сеть современных столовых открылась для работы на вынос

Сейчас, когда большинство заведений общепита закрыто, многие стали готовить каждый день. Но если времени на приготовление полноценного обеда из трех блюд не хватает, а вкусной домашней еды хочется, можно зайти в "Скороварку". Там представлен большой выбор свежих и горячих блюд, которые можно взять с собой.

В столовой всегда можно найти свежие салаты, супы, вторые блюда, выпечку и торты по низким ценам. Все блюда собственного производства. Их собирают в герметичные контейнеры. В продаже также есть полуфабрикаты собственного приготовления: пельмени, вареники, манты, сырники.

Работать в режиме навынос пока будет только один филиал столовой – на ул. Молодежной, 2а. В "Скороварке", как говорит руководство заведения, принимаются все необходимые меры дезинфекции: помещение проходит санитарную обработку каждые несколько часов, сотрудники работают в фартуках, перчатках и масках.

Для тех, кто экономит свое время, есть предзаказ. Можно ознакомиться с меню в "Инстаграме" и сделать заказ по телефону +7-913-212-98-57 или 8 (3852) 38-04-68. К вашему приходу он будет собран.

Режим работы с 9:00 до 19:00.

Сеть современных столовых "Скороварка"

Адреса: ул. Молодежная, 2а;

пр. Ленина, 154а;

пр. Красноармейский, 75.

Тел.: +7 (3852) 38-04-68; +7 913-212-98-57

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