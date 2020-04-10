Сергея Зверева обвинили в похищении бомжа

В Москве бездомная женщина обвинила стилиста Сергея Зверева в похищении ее бездомного сына. Об этом сообщает ИА "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

К столичным полицейским обратилась 55-летняя бездомная женщина с заявлением о пропаже ее 27-летнего сына по имени Морис. По ее словам, мужчина сел на Калужской площади в троллейбус и уехал в неизвестном направлении. Женщина пыталась его разыскать самостоятельно, но ей это не удалось.

По ее словам, сын не состоит на учете ни у нарколога, ни у психиатра. У них нет постоянного места жительства, телефон у мужчины отсутствует. Но, как заявила мать, в его пропаже виноват стилист Сергей Зверев и некий московский бизнесмен, которые уже давно преследуют Мориса, поскольку им "важны его ресурсы здоровья".

Полиция уже проводит проверку по факту обращения, информацию также передали в Следственный комитет.

Как отмечает ИА "Москва", мужчина уже пропадал ранее – в 2014 году Мориса разыскивал поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". В июне он уехал на фестиваль в Калужскую область, но поисковики смогли найти его в начале августа.