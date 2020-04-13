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Держим как можем. Подорожают ли на Алтае продукты и на сколько?

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Поставщики заявляют, что удорожания некоторых товаров не избежать
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дефицита продуктов не будет, успокаивали россиян власти, когда перед вынужденной самоизоляцией люди поспешили купить продукты впрок. Поспешили еще и потому, что резко обвалился рубль, а значит, жди роста цен. Пока же среднее увеличение стоимости продтоваров в Алтайском крае в марте не превысило и 1%. Но эксперты говорят, что скоро стоимость кофе, рыбы, хлеба поднимется до 20%. Остальных продуктов тоже, но меньше. По импортным товарам еще понятно, но дорожает даже то, что произведено у нас, на Алтае.

Что с ценами?

По данным Алтайкрайстата, с начала года продовольственные товары в среднем подорожали на 2,8%. В марте цены на продукты выросли незначительно – всего на 0,6%. Подробной статистики за март пока нет. Но их стоимость увеличивалась и без экономической нестабильности и коронавируса. Вот, к примеру, данные за январь-февраль 2020 года: за первые два месяца колбасные изделия и продукты из мяса и птицы подорожали на 2%, кондитерские изделия, хлеб, мясные консервы, сливочное масло, молоко, молочная продукция и сыр – на 1% или чуть больше, картофель – на 9%, овощи – на 40%, а алкоголь – на 2,8%.

А что-то, напротив, в цене упало: мясо и птица – на 2%, рыба и морепродукты – на 1,2%, сахар – на 4%, подсолнечное масло – на 2,3%, а яйца и вовсе на 11,2% (правда, теперь они дорожают больше остальных продуктов).

Ретейл сдержит рост цен?

Председатель правительства России Михаил Мишустин уже заявил о необходимости заморозить цены. Один из обсуждаемых вариантов – ограничить торговую надбавку в пределах 10%. Но никаких конкретных мер власти еще не приняли. 

Пока же ретейл заявляет, что сдерживает рост своими силами. И хотя в антимонопольной службе говорят, что не давали согласия на увеличение "прайсов", крупные торговые сети подтвердили amic.ru, что получают уведомления от поставщиков с новой, более высокой стоимостью товаров.

"Мы тщательно проверяем их (цены поставщиков, – прим. авт.) и делаем все возможное, чтобы исключить необоснованный рост. Мы установили на товары повседневного спроса минимальные или нулевые наценки. Кроме того, компания обнулила торговую наценку на отдельные категории социально значимой продукции сроком не менее чем на один месяц", – сказали в "Магните" в ответе на запрос amic.ru.

В "Ашане" тоже заверили, что поднимают цену только на те товары, по которым поставщик обосновал рост.

"Каждое повышение в каждом регионе рассматривается сейчас в индивидуальном порядке. В большинстве случаев мы не устанавливаем наценку на них, а в некоторых – закупочная цена вообще превышает цену на полке", – заверили amic.ru в компании.

В сети "Лента" в ответе на запрос amic.ru сообщили, что рост цен комментировать не станут. 

Но председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц уверен, крупный ретейл все равно "отыграется" и свою часть так или иначе отобьет. Не сейчас, так потом. Не на этих товарах, так на других. 

"Крупный бизнес привык считать выручку в твердой валюте и в этих условиях компенсировать разницу в доходах. А вот малому и среднему бизнесу это делать сложнее, они на грани рентабельности, конечно", – говорит он. 

Придется повышать

О попытках хоть как-то стабилизировать ситуацию заявляют и местные сети. В алтайский краевой союз потребительских обществ входит около 700 небольших сельских магазинов почти во всех районах Алтайского края, а также 90 цехов по изготовлению хлеба и полуфабрикатов. Глава Крайпотребсоюза Виктор Красилов подтвердил amic.ru, что их поставщики (местные) тоже уже повысили цены. 

"За месяц мука подорожала у всех поставщиков на 10%. Мы пока стараемся держать цены на прежнем уровне, теряем прибыль, где-то даже в убыток работаем. Но рост продолжается. Вот вам пример: на прошлой неделе в Тальменке килограмм муки подорожал с 15,50 до 19 рублей. Ну вот как тут быть? Минимум на рубль придется и хлеб поднимать: был 20, станет 21 рубль за булку", – рассказал он.

Расстраивает не только мука. Так, с конца марта у их поставщиков гречка и горох подорожали на 25%, рис и макароны – на 10%, пшено – на 30%. Скоро ожидается рост на "кондитерку". И, конечно, лимоны. Они прибавили в цене на 200%. Зато сахар подешевел на 3-4%. Остальные товары пока "держатся". 

Кстати, про "ох уж эту гречку". Она дорожает не по экономическим причинам. Резкий спрос на нее обоснован скорее спекуляциями. Как на недавней пресс-конференции рассказал зампред краевого правительства Александр Лукьянов, этой культуры в регионе достаточно. Хватит, чтобы накормить половину страны (Алтай производит 50% всей гречки в России). В новом аграрном цикле ее засеют столько же, что и в прошлом году. 

Виноват рубль

Главная причина роста – валютные колебания. Подорожавший доллар увеличил себестоимость многих товаров, рассказал "Известиям" исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. Например, на молочную продукцию, в производстве которой значительную долю составляет импортная закваска, оборудование, лабораторные тесты и реактивы, эксперты прогнозируют рост цен на 7-12% в ближайшие пару месяцев.

Хотя пока средняя стоимость молока в Алтайском крае не выросла. Даже наоборот. По данным статистики, в январе литр цельного пастеризованного молока 2,5% жирности стоил в среднем 52,79 рубля. В феврале – уже 54,17 рубля, а в марте снизился до 53,01. Но это, скорее, сезонное колебание.

Для сравнения: 10 лет назад, в 2010 году, в среднем литр молока стоил 22 рубля, в декабре 2014 года, когда рубль резко упал по отношению к доллару, уже 44 рубля.

О негативном влиянии доллара заявляют производители муки и мяса, поставщики овощей, рыбы, чая, кофе и других продуктов.

Так или иначе подорожание произойдет повсеместно, уверен Юрий Фриц.

"Даже на местном рынке: фермеры пользуются импортными удобрениями, животноводы – кормами, производители – вкусовыми добавками и так далее. Нет ни одного производителя, у которого бы не было зависимости от импорта. Глубина присутствия разная, но она есть и это скажется на цене", – сказал он.

Александр Демин, депутат краевого парламента, директор ООО "Агро-Стандарт" (производит крупы и мясо) говорит, что его производство от импорта зависит мало, но роста цен тоже ждет.

"У нас закупочная цена на мясо с начала года не выросла. Мы не импортозависимые, корма и витамины в основном местные. Да и все еще с прошлого года осталось (по прошлогодним ценам, – прим. авт.). Но удорожание скоро будет за счет ГСМ. Мы ожидаем роста цен на топливо из-за того, что у нефтяников снизятся доходы из-за уменьшения экспорта. А также из-за удорожания техники, комплектующих и запчастей", – пояснил он.

Рост будет, но не глобальный

Все эксперты признают: дорогой доллар подстегнет цены и на другие товары, не только на продукты. Но вот в "Ашане", например, уверены, что рост не окажется глобальным. На некоторые сезонные товары будет даже снижение.

"В условиях повышенного спроса поставщики столкнулись с увеличенным объемом производства, дополнительными закупками упаковки, увеличенными транспортными расходами. Со стабилизацией спроса стабилизируется и цена", – сказали amic.ru в компании.

Кандидат экономических наук Артем Поломошнов тоже считает, что пока предпосылок для длительного периода удорожания нет.

"Я не вижу на то объективных предпосылок. Покупательная способность населения продолжает снижаться, происходит падение доходов. С точки зрения спроса нет факторов. Единственное, что его может подстегнуть – новая волна при резком ухудшении ситуации", – пояснил он.

Впрочем, нет предпосылок и ждать большого эффекта от заморозки цен. Если правительство на нее все же решится. По словам Поломошнова, такие искусственные меры в России не очень работают.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.04.2020 11:37
гость

Сначала пусть они озвучат на сколько вырос у них оборот. Очевидно же, что при увеличении объёмов продаж должна снижаться их маржа. Или они хотят торговать с теми же наценками при увеличившемся обороте? Чуют свой звёздный час в кризис?

13.04.2020 11:44
- гость -

Все дорожает и края не видно.

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