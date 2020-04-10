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Первые пациенты в Алтайском крае вылечились от коронавируса

, ИА "Амител"
Их выписали из больницы
Фото: vladtime.ru

Фото: vladtime.ru

10 апреля из больницы выписали двух излечившихся от коронавируса жителей Алтайского края. Заболевание у них протекало в легкой форме, сообщает оперативный штаб региона.

19 человек продолжают лечение: в инфекционном отделении городской больницы № 5 – 16 пациентов, в горбольнице № 11 – трое. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Еще один – в состоянии средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме. 

Анализы еще 10 жителей региона отправлены в "Вектор". Врачи ожидают результатов. 

Оперативный штаб Алтайского края еще раз призывает жителей, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.04.2020 17:54
- гость -

Доминиканцы?

10.04.2020 18:00
аминь

10.04.2020 17:54
- гость -
иезуиты

10.04.2020 18:09
гость

спросите у врачей скорой помощи, когда наша Элита загорала на Мальдивах, на новогодние каникулы была страшная эпидемия гриппа, я тогда сказала, толи мутировал грипп, совершенно по-другому протекает, начинался с горла, неимоверный сухой кашель, несбиваемая высокая температура, насморка вообще не было. Скорая не приезжала из-за обилия вызовов, я еще хотела после праздников жаловаться в крайздрав, почему молчок об этом. непонятно

10.04.2020 18:17
- гость -

18:09
Потому что этот балаган не про инфекцию и болезнь. Неужели Вы этого ещё не поняли?

10.04.2020 18:22
- гость -

Как карёжит некоторых людишек от хорошей новости. Аж пар идёт. ))

10.04.2020 18:25
- гость -

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус пояснил, в течение какого времени после исчезновения симптомов болезни выздоравливающий человек остается источником инфекции для окружающих. "Необходимо проверять каждый подозрительный случай, и если тест дает положительный результат, нужно изолировать больного и выяснить, с кем он находился в тесном контакте в течение двух дней до возникновения симптомов заболевания", - сказал глава ВОЗ. При этом люди, инфицированные COVID-19, могут по-прежнему заражать других и после того, как у них исчезли симптомы болезни. "Поэтому меры изоляции должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов. Допускать контакты с другими людьми нельзя до конца этого периода", - уточнил доктор Гебрейесус.

10.04.2020 18:29
Гость

Ой, да хватит уже о том, что многие переболели. Смешно прям, На ИВЛ много ли находилось из тех кто болел зимой, м? Осложнения с пневмонией? Никаких та их новостей не было.
Мы всей семьей тоже проболели все новогодние праздники, сначала один, потом второй, потом третий, был кашель, температура, насморк, ноги болели, врач прописал антибиотики, пропили, все нормализовалось. Много типов ОРВИ , и с кашлем и без насморка, и куча всего, грипп в конце концов, и это не значит, что если вы кашляли и было плохо, то это все: короновирус, нет конечно. В Китае же именно вспышка пневмонии была, у нас ничего такого не было в городе, в стране, простые орвишки, которыми каждый год болеем, кто то легче, кто то тяжелее.

10.04.2020 18:36
- гость -

18.29
А вы часто интересуетесь новостями медицины? Пульмоналогия всегда полная.. и пневмонии и плевриты есть. Вам лично не сообщили только о колве

10.04.2020 18:50
гость

Оперативный штаб Алтайского края еще раз призывает жителей

Идти в салоны красоты? Томенко разрешил им открыться

10.04.2020 18:53
гость

10.04.2020 18:17
- гость -
Потому что этот балаган не про инфекцию и болезнь. Неужели Вы этого ещё не поняли?

А о чем? О необходимости очистить улицы Нью Йорка от жителей? У нас уже большинство работает

10.04.2020 18:53
- гость -

..Анализы еще 10 жителей региона отправлены в "Вектор". Врачи ожидают результатов.
Значит предварительный тест положительный? Завтра ждем +10?

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