Первые пациенты в Алтайском крае вылечились от коронавируса

10 апреля из больницы выписали двух излечившихся от коронавируса жителей Алтайского края. Заболевание у них протекало в легкой форме, сообщает оперативный штаб региона.

19 человек продолжают лечение: в инфекционном отделении городской больницы № 5 – 16 пациентов, в горбольнице № 11 – трое. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Еще один – в состоянии средней степени тяжести. У остальных заболевание протекает в легкой форме.

Анализы еще 10 жителей региона отправлены в "Вектор". Врачи ожидают результатов.

Оперативный штаб Алтайского края еще раз призывает жителей, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.