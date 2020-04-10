"Давайте наших детей поддерживать". Видеосовет от главы алтайского Минобрнауки

Министр образования Алтайского края Максим Костенко в ходе онлайн-конференции 10 апреля ответил на вопросы журналистов.
Основные моменты:
11% школьников Алтая не имеют доступа к интернету, телефона или компьютера.
Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят.
Алтайским учителям будут компенсировать затраты на интернет из-за дистанта.
Региональные колледжи будут принимать документы на поступление до середины ноября 2020.
Также Костенко дал советы школьникам, учителям и родителям на период дистанционного обучения.
Комментарии
Спасибо за фотку, Амик! после этого дальше можно не смотреть - и так все понятно!