Алтайская акция "Замечательный сосед" стала одной из лучших в борьбе с коронавирусом

Акция "Замечательный сосед", которая проходит в Алтайском крае, вошла в список ярких и эффективных мер по борьбе с коронавирусом.

Она отмечена "Экспертным институтом социальных исследований" в рубрике "Деятельность волонтеров".

"Наша задача – найти те лучшие проекты, которые мы называем практиками, чтобы иметь возможность о них рассказывать и предлагать регионам для тиражирования", – пояснила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Акция проводится по инициативе проекта "Победа в каждом из нас", Алтайского регионального отделения "Волонтеров Победы" и Алтайского центра развития добровольчества. Ее суть заключается в том, чтобы предложить свою помощь в покупке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым людям, одиноким матерям, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Такая помощь снимает часть нагрузки с волонтеров всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ, которые ежедневно отрабатывают около 50 заявок от пожилых людей.