Минздрав рассказал о повышенном риске подхватить коронавирус из-за алкоголя

Употребление алкоголя приводит к повышению риска заражения COVID-19. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, спирт повреждает клетки, поэтому коронавирусу проще попасть в них. Причем повреждаются и клетки иммунитета – это приводит к ослаблению иммунной реакции. "Инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче", – заключил врач.

Брюн добавил, что в условиях эпидемии алкоголем лучше дезинфицировать руки. С другой стороны, спирт сушит кожу и приводит к микротрещинам, через которые вирус может проникнуть в кровь. Брюн посоветовал соблюдать меру и не "обливаться этанолом".

Как ранее сообщил amic.ru, профессор Дмитрий Никитюк развеял миф о пользе лимона, чеснока и имбиря в борьбе с коронавирусом. Он отметил их полезные свойства для поддержки иммунитета, но сказал, что слухи о целительной силе – ход хитрых маркетологов и продавцов.