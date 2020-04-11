Вместо Таиланда и Турции. Базы Горного Алтая готовы принять "обедневших" туристов

До 1 июня в Республике Алтай закрыты все базы отдыха, санатории, гостиницы, комплексы. Это значит, что объекты будут пустовать два месяца и пропустят один из самых "жирных" сезонов – майские праздники. В результате убытки понесут все компании, а некоторые из них навсегда покинут рынок. Однако большинство представителей турбизнеса уверены, что летом все-таки смогут "отбить" понесенные потери. Ведь на отдых за границу засидевшиеся дома жители Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей полететь не смогут, а вот в горы хотя бы раз за сезон съездят.

Терпят и ждут

Когда коронавирус дошел до России, некоторые собственники баз отдыха Республики Алтай добровольно перестали принимать туристов, не дожидаясь указа главы региона. После того как вышло распоряжение, объекты стали регулярно проверять. Если "нелегальных" туристов все-таки находят, собственников баз штрафуют. Об этом amic.ru рассказала сотрудница комплекса "Братья Боровиковы" в Усть-Коксинском районе.

"Мы добровольно уже в середине марта перестали работать. Так поступили и некоторые другие базы. Просто мы не хотим, чтобы этот вирус распространился на территории республики. Сейчас туристические объекты проверяет Роспотребнадзор, пограничники, администрация районов. Ездят, смотрят, нет ли где туристов. Иногда о том, что на базе есть отдыхающие, доносят жители или конкуренты", – говорит сотрудница базы Людмила.

По ее словам, сейчас коммунальные платежи и зарплату сотрудникам собственники бизнеса оплачивают из личных сбережений, а не из поступающего дохода. Нет возможности и вкладывать средства в развитие объектов, чтобы улучшить сервис.

"Апрель и май выпадут из работы, это действительно так. В мае будут серьезные убытки, там почти полмесяца выходных дней, обычно в это время на каждой базе были туристы. Но мы в любом случае продолжим работу. Что-то будем оптимизировать, снижать затраты, привлекать акциями", – говорит она.

Смерть для мелкого бизнеса

Туристическая база в Улаганском районе уже в середине марта принимала заказы на май. После введения режима самоизоляции все брони отменили, а деньги вернули. Сотрудник базы Валерий считает, что они смогут продолжить работу, так как объект существует давно и не зависит от кредитов. А вот новички туристического бизнеса могут пострадать.

"Майский сезон мы пропустим, это непросто для бизнеса – взять и закрыться на два месяца. Это убытки, и немаленькие. Но такая ситуация в стране, ничего не сделать. Думаю, что некоторым небольшим базам будет трудно продолжить работу. Многие из них были построены или куплены зимой, до начала сезона, и именно весной они хотели открыться", – говорит Валерий.

Он уверен, что летом собственники этих объектов выставят их на продажу и будут искать другие сферы для вложения средств.

Главный "хлеб"

Туризмом в Республике Алтай занимаются 80% населения, говорят владельцы турбаз. Некоторые строят гигантские комплексы, другие принимают гостей в небольших домиках, построенных на своем же участке. Но от "паузы" в апреле-мае пострадают все без исключения, уверена собственница "Семейного дворика" в Чемальском районе.

"В нашем районе домики сдают почти все, туристов тут круглый год много. Но сейчас мы ничего не планируем, сидим вообще без денег, не знаем, что будет завтра. Живем у себя на территории, и сезон у нас начинается как раз в конце апреля, потому что домики у нас без отопления. Рассчитывали, что именно с этого времени начнется стабильный доход", – говорит собственница.

Она считает, что летом турпоток обязательно вырастет, но ждать рекордного наплыва не стоит. Даже в "богатой" Новосибирской области, жители которой любят отдыхать в Горном Алтае, многие потеряли работу или остались без стабильного дохода.

"Мы ждем, что летом туристов станет больше. Но понимаем, что многие сидят без работы, ведь были сокращения, увольнения. Ситуация непростая. Конечно, мы надеемся на лучшее и пока закрываться не планируем, турбизнес наш главный "хлеб", – отмечает женщина.

"Будем приспосабливаться"

Массовое закрытие туристических баз в регионе действительно маловероятно, отмечает президент Ассоциации туристических организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая. Многие компании сейчас активно используют предлагаемые государством меры поддержки, чтобы пережить "застой" и 1 июня сразу включиться в работу.

"Сейчас для бизнеса есть несколько видов помощи – кредиты на зарплату сотрудникам, отсрочки по кредитам, налогам, арендным платежам. Да, два месяца без заработка – это тяжело. На май были забронированы туры, их приходится возвращать, а это дополнительная нагрузка. Но знаю, что члены нашей ассоциации закрываться не планируют. Персонал компании не увольняют, переводят на минималку, либо на две трети ставки. Крепимся, держимся, надеемся, что нам разрешат работать раньше 1 июня", – говорит Татьяна Зяблицкая.

Туристическая отрасль региона, по ее словам, может покрыть понесенные убытки летом, когда вырастет туристический поток.

"Я считаю, что июне-июле число отдыхающих будет больше, чем в 2019 году, бизнес покроет расходы и не сработает в минус по итогам года. Народ засиделся, и жители близлежащих регионов точно поедут в Горный Алтай, когда снимут все ограничения", – считает эксперт.

Турпоток в регион может вырасти из-за снижения интереса к заграничным курортам. С одной стороны, летом многие страны еще будут закрыты для въезда, с другой – многие россияне просто побоятся отдыхать там, где бушевала пандемия.

"Сейчас многие специалисты считают, что непонятна ситуация с заграничными направлениями, их могут нескоро открыть, и это станет поводом для развития внутреннего туризма. Правительство страны тоже уделяет внимание этой отрасли. Поэтому после кризиса внутренний туризм может ждать расцвет. На днях, например, стало известно, что авиакомпании "Уральские авиалинии" и Nordwind Airlines уже с 1 июня поставили в расписание ежедневные рейсы из Москвы в Горно-Алтайск. Значит, они рассчитывают на турпоток. Но, с другой стороны, я слышала мнение, что в связи с экономической ситуацией спрос изменится, и людям нужны будут более дешевые туры и варианты отдыха. Что ж, будем приспосабливаться", – отмечает Татьяна Зяблицкая.