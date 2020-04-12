Решение президента Владимира Путина продлить режим самоизоляции до конца апреля повергло в уныние представителей бизнеса. Для части предпринимателей (тех, кто не вошел список разрешенных видов деятельности) это будет означать еще несколько недель простоя, существенное снижение выручки, а для кого-то – закрытие и банкротство. Между тем в бизнес-среде давно сложилось мнение, что коронавирус вовсе не требует экстраординарных мер в виде почти полной остановки экономики страны. Также предприниматели ставят под сомнение главный аргумент властей и медиков – об огромной смертности и небывалом числе зараженных. Amic.ru попытался разобраться в сложной проблеме.

Необоснованные страхи и выброшенные деньги

Итак, у проблемы есть две стороны вопроса. Это статданные и меры экономического характера по борьбе с пандемией. Россия пошла по пути локдауна как самого популярного способа борьбы с COVID-19. Опирается эта стратегия на максимальную самоизоляцию, а значит, приостановку работы большей части производств. Однако если локдаун на Западе сопряжен с существенной финансовой поддержкой простых граждан и бизнеса, то в нашей стране эти меры носят ограниченный характер. Накачивать или нет экономику деньгами – вопрос дискуссионный. Потенциально временный простой может принести вреда гораздо больше, чем коронавирус.

Уже целый ряд вирусологов и эпидемиологов отмечали, что по своим характеристикам новое заболевание не является чем-то уникальным. Так считает, например, профессор Стэнфордского университета Джон Иоаннидис: "Если бы мы не знали о новом вирусе и не проверяли людей с помощью ПЦР-тестов, то общее число смертей в этом году от "болезни, напоминающей грипп", не казалось бы необычным. Максимум мы бы заметили между делом, что грипп в этот сезон выглядит чуть хуже, чем в среднем".

В этом смысле атипичная пневмония и разновидности гриппа оказались ничуть не менее опасными. Это видно как по динамике заболеваемости, так и по числу летальных исходов. Так, по данным ВОЗ, каждый год в мире насчитывается около 1 млрд случаев заболевания гриппом, из них 3-5 млн тяжелых и от 290 до 650 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний, связанных с гриппом.

"В любой стране от обычного гриппа умирает больше людей, чем от коронавируса… Мы все забываем об одном очень хорошем примере: свином гриппе в 2009 году. Данный вирус распространился по миру из Мексики, и против него до сих пор не существует вакцины. И что?" – делится своим мнением израильский врач Йорам Ласс.

Ясно и то, что COVID-19 – это не средневековая чума или холера. Другое дело, что во многом высокая летальность держится за счет сопутствующих заболеваний, возрастного состава населения, статистических приписок и др. Еще одна проблема – это резкое ускорение заболевания в единицу времени. К этому оказались не готовы системы здравоохранения по всему миру.

Между тем последний раз, когда ВОЗ заявляла о пандемии гриппа (речь идет о свином гриппе весной 2009 года), предпринятые меры по борьбе с вирусом были признаны избыточными.

Совет Европы год спустя обвинил ВОЗ, а также правительства стран Европы в действиях, приведших к растрате госсредств и внушению населению необоснованных страхов. Крупные партии закупленной вакцины не были использованы. Так, в Германии руководство федеральных земель напрасно потратило на вакцины 239 млн евро.

Кстати, ассоциация итальянских эпидемиологов пришла к выводу, что высокая смертность среди пожилых жителей страны от коронавируса объясняется тем, что из-за аномально теплой зимы люди легче обычного перенесли эпидемию гриппа в ноябре – январе. На основании данных мониторинга в крупнейших городах страны врачи выяснили, что существует средний показатель смертности от гриппа: примерно 8 тысяч человек в год. Зимой 2016-2017 годов он был выше обычного, а в этом году, наоборот, ниже. В результате пожилые люди, которые находились под угрозой, зимой переместились в группу риска при появлении коронавируса в феврале – марте. Их смерть внесла значительный вклад в общую статистику смертности по Италии.

COVID все спишет

Если предположить, что COVID все-таки не так страшен, то в чем кроется феномен массовой паники и принятия иррациональных решений? Конечно, в психологии.

Психолог Сергей Ениколопов отмечает, что, скорее всего, через несколько лет о пандемии COVID-19 большинство забудет, как о свином или птичьем гриппе: "Железно, что мы про это забудем. Через несколько лет останется набор анекдотов. Человечество переносило эпидемии на протяжении всей истории, но о них мало кто помнит. Кто помнит про "испанку", которая после революции унесла кучу жизней? Тогда была паника, люди боялись. Об этом помнят историки, но не обычные люди. И так будет всегда".

К тому же для властей это отличный шанс заретушировать все предыдущие провалы в экономике, обесценивание национальной валюты и т.п. Есть устойчивое выражение "война все спишет". Впору менять существительное во фразе на "COVID-19", а глагол – на "обнулит".

Доктор физико-математических наук, специалист по искусственному интеллекту Ирина Мухина считает, что паника вокруг коронавируса носит "рукотворный" характер, и напоминает определенный флешмоб. Значительная роль в этом принадлежит СМИ. "Здравый смысл отступает на второй план, люди переходят из состояния реальности в состояние виртуальности. И все потому, что большинство не умеет критически воспринимать информацию", – подчеркнула эксперт.

Есть, безусловно, и те, кто будет поддерживать нынешний формат локдауна, говоря о том, что лучше перестраховаться, чем потом примерять на себя "итальянский сценарий". Но российские власти не вводят кажущийся логичным режим ЧС. Это повлекло бы серьезную нагрузку на бюджет, связанную с поддержкой граждан и бизнеса. Льготные ставки по кредитам, а также отсрочка налоговых выплат и арендных платежей в этом смысле не столь обременительны для государства.

Is fecit cui prodes

Кому еще выгодно считать коронавирус пандемией, несущей угрозу человеческой цивилизации? Ответ на поверхности – фармацевтическому лобби. Речь вовсе не идет о заговоре и прочих конспирологических вещах. Скорее, можно говорить о том, что ряд отраслей способны неплохо заработать как на борьбе с самой инфекцией, так и на психологии людей.

Количество проданных за прошедшие месяцы антисептиков, масок, противовирусных препаратов и антибиотиков выросло в разы. Во многих аптечных сетях наблюдается дефицит по целому ряду позиций. Вряд ли данные 2020 года будут перекрыты в обозримом будущем. Добавим сюда тесты на коронавирус, которые уже вот-вот появятся в открытой продаже для населения. А разработка вакцины – это же настоящая золотая жила. Сколько средств в разных странах будет закачано в эту отрасль. Речь идет как минимум о нескольких миллиардах долларов.

Конечно, локдаун и жесткая самоизоляция здорово дали подзаработать и крупным продуктовым ретейлерам на пару со службами доставок. Эффект "конца света" и здесь сработал. Однако дальнейшее падение доходов населения, вероятно, приведет к резкому сокращению трат на продукты питания уже во втором квартале, а значит и крупные сетевики не досчитаются запланированной выручки.

Профанация или перестраховка?

Вернемся к негативным социальным последствиям локдауна, о которых власти предпочитают не рассуждать. Ясно, что за месяц экономика станет совсем другой, рынок сожмется, часть людей окажется на улице. Интересно, просчитывал ли кто-то к чему это может привести? Как быть с безработицей, ростом преступности, угрозой социальных волнений? Впечатление, что никто эти факты не воспринимает всерьез. А зря. Наша история уже неоднократно показывала, чем все заканчивается.

Опять же полная мобилизация сил и материальных ресурсов на борьбу с коронавирусом ослабляет все остальные направления. Сколько у нас отменяется плановых операций, которых люди ждали месяцами? Что с онкобольными, другими тяжелыми заболеваниями? Все это больше напоминает профанацию, чем профессионализм и выверенный расчет. Да еще к этому стоит добавить и неизбежные перегибы на местах. Полное ощущение, что мы перешли в какой-то режим военного времени.

Хорошо, скажете вы. Если все не так страшно, как же быть со статистикой? Ведь заболевают и умирают не только пожилые, и не только люди с хроническими заболеваниями. Однако у каждой страны – своя "история болезни". Италия – одна из лидеров в Европе по респираторным заболеваниям, большая доля пожилого населения; Китай – плотность проживания, антисанитария и т.д. То есть нет универсального объяснения, которое можно применить к любому государству.

Южноамериканские либералы

Резонный вопрос: как победить COVID и сохранить при этом бизнес, не дать ему исчезнуть в нынешних условиях? Самый простой путь – не мешать предпринимателям работать. Этого будет достаточно. Никаких тотальных запретов, только гибкие, точечные меры там, где они действительно необходимы.

К слову, список стран, выбравших альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом, не так велик, но в нем есть представители практически всех континентов.

По прогнозу вирусологов, от 60 до 80% населения Земли переболеет COVID-19, а значит, выработает иммунитет. Поэтому жесткий карантин не нужен. Он подошел бы только для тех, кто старше 60 лет, имеет хронические заболевания и, возможно, для детей. Все остальные, принимая меры предосторожности, могут и должны жить прежней жизнью – ходить на работу, делать покупки в магазинах, посещать театры и т.д.

Таким путем пошла Швеция, власти даже не стали закрывать границы страны. При этом статистика по коронавирусу практически не отличается от Дании и Норвегии, где действуют более жесткие меры. Впрочем, шведские медики не в восторге от тактики правительства. Более мягкий сценарий, чем в большинстве стран Европы, избрали в Нидерландах. Здесь нет запрета на выход из дома.

Куда либеральнее себя проявляет другой континент – Южная Америка. Так, президент Бразилии, комментируя отказ от карантина, заявил, что у тех, кто младше 40 лет, имеется почти нулевой шанс умереть. Поэтому нет причины не позволять этим людям работать. В конце концов, вирус убивает столько же, сколько и голод. Жаль, что российские власти не придерживаются подобных взглядов.

Все это, конечно, не говорит о том, что не нужно принимать превентивных мер. Но они должны быть разумными, соответствовать текущей обстановке в стране.

Схожей позиции придерживаются в Мексике, где глава государства также сторонник сохранения экономической активности. Как ни удивительно, очень мягкий карантинный режим действует в Японии. Школы не работают, массовые мероприятия отменены, но ограничений на передвижение людей или работу общественных заведений нет.

Аршином общим не измерить…

Российский локдаун до конца апреля, а по сути – середины мая (так как россияне еще и отдыхают в праздничные дни), способен загнать отечественную экономику в глубочайшую рецессию и стать настоящей трагедией для тысяч семей, которые могут в буквальном смысле слова остаться без средств к существованию. Не будет ли правильнее подойти к этому вопросу более гибко и посмотреть на опыт той же Швеции или Японии? Уже можно предположить, как власти будут ставить себе в заслугу локдаун и гордо говорить, что мы понесли наименьшие потери (тьфу-тьфу) среди европейцев по COVID-19. Вот в этом, к сожалению, вся Россия: все для государства и ничего для человека.

Впрочем, кажется, какое-то понимание всей абсурдности ситуации стало появляться и у чиновников. Так, мэр Саянска Олег Боровский первым в стране разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты. Он заявил, что с пониманием относится к предпринимателям и призвал выполнять все необходимые требования.

Кроме того, к 10 апреля почти две трети российских регионов смягчили запреты, введенные из-за коронавируса. Большинство субъектов расширило список предприятий, которые могут работать во время выходных, объявленных в России по 30 апреля включительно. Хорошо, что драконовские меры уходят в прошлое; плохо, что для принятия адекватных решений понадобилось так много времени. Однако всю глубину экономического кризиса из-за мер по борьбе с COVID-19 нам еще только предстоит ощутить.