Фабрика смерти. Как освобождали концлагерь Бухенвальд

Фото в момент прихода на территорию концентрационного лагеря солдат армии США / TIME

Страшные кадры увидели американские военные, когда 11 апреля 1945 года освободили нацистский концлагерь Бухенвальд. В этот день заключенные устроили восстание, в результате которого сумели перехватить контроль над лагерем у отступавших соединений СС. В память об этом событии был учрежден Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Американцы заставили немецких гражданских лиц осмотреть Бухенвальд, оказали помощь узникам и привезли журналистов, чтобы мир узнал о преступлениях нацизма. В общей сложности через лагерь прошли около четверти миллиона узников из всех европейских стран. Число жертв составляет около 56 000 человек.