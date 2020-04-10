Единороссы подарили два автомобиля барнаульским больницам, где лечат от коронавируса

Алтайская "Единая Россия" подарила два автомобиля Lada Largus медучреждениям Барнаула, где находятся больные с COVID-19. Как сообщил глава реготделения партии Александр Романенко, сделали это на сэкономленные в партии деньги.

Машины получили больницы № 4 и № 5. Именно здесь лечат больных с коронавирусной инфекцией. Главный врач четвертой больницы Анна Каркавина рассказала, что автомобили будут направлены на перевозку неэкстренных больных и транспортировку анализов. Это позволит не привлекать к подобной работе машины скорой помощи.

По словам Александра Романенко, помочь больницам страны ЕР решила на федеральном уровне за счет сокращения партрасходов, в том числе управленческих. Алтайский край получил автомобили одним из первых регионов России.