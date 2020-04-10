Китай исключил собак из списка съедобных животных

Китай официально перестал считать собак съедобными животными. Соответствующий документ опубликован Министерством сельского хозяйства КНР, пишет Reuters.

"По мере развития человеческой цивилизации, а также любви общества к животным, по всему миру собаки были определены как животные-компаньоны, не рассматриваемые в качестве источника пищи. И они не будут таковым в Китае", – сообщили в ведомстве.

Согласно инициативе, собак больше не рассматривают в качестве домашнего скота, а допустимыми видами для употребления в пищу и продажи стали птица, рогатый скот, свиньи и верблюды. Кроме того, в этот перечень также вошли 13 "специальных" видов диких животных, на которых не будут распространяться ограничения торговли – это фазан, страус, лиса, северный олень и другие.

Добавим, что ранее запрет есть мясо собак и кошек распространялся не на весь Китай. Так, в Гонконге за убийство четвероногого питомца с целью употребления его в пищу приговаривают к тюремному заключению на срок до шести месяцев и штрафу в 640 долларов.

По данным зоозащитной организации Humane Society International, в Поднебесной ради мяса ежегодно убивают до 10 миллионов собак. В целом по Азии число умерщвленных собак достигает 30 миллионов, а кошек – 10 миллионов.