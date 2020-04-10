Виктор Томенко расширил список организаций, которым можно работать в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 10 апреля, подписал очередное постановление, в котором расширен перечень разрешенных видов деятельности для организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, в период действия режима всеобщей самоизоляции.

Обновленный, расширенный перечень содержит 54 наименования. В частности, Томенко также возобновил:

Производство асбестовых материалов;

Производство фасовочных и упаковочных материалов;

Производство полиграфической продукции;

Производство кабельной продукции;

Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта;

Кадастровую и оценочную деятельность;

Экспертизу проектной и иной, в том числе судебной, документации;

Предоставление справок и иной документации по социально-правовым запросам граждан;

Деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

Деятельность в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;

Ремонт электроники;

Деятельность судебно-экспертных организаций;

Деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги;

Оптовую торговлю сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий;

Торговлю тканяли и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;

Торговлю товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.

Со списком всех разрешенных видов деятельности можно ознакомиться в документе, опубликованном на сайте краевой администрации.

Как уже сообщал amic.ru, 6 апреля Томенко внес изменения в ранее опубликованный указ о мерах ограничения в период пандемии коронавируса.