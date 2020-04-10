Виктор Томенко расширил список организаций, которым можно работать в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 10 апреля, подписал очередное постановление, в котором расширен перечень разрешенных видов деятельности для организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, в период действия режима всеобщей самоизоляции.
Обновленный, расширенный перечень содержит 54 наименования. В частности, Томенко также возобновил:
- Производство асбестовых материалов;
- Производство фасовочных и упаковочных материалов;
- Производство полиграфической продукции;
- Производство кабельной продукции;
- Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта;
- Кадастровую и оценочную деятельность;
- Экспертизу проектной и иной, в том числе судебной, документации;
- Предоставление справок и иной документации по социально-правовым запросам граждан;
- Деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- Деятельность в сфере обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;
- Ремонт электроники;
- Деятельность судебно-экспертных организаций;
- Деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги;
- Оптовую торговлю сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий;
- Торговлю тканяли и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;
- Торговлю товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.
Со списком всех разрешенных видов деятельности можно ознакомиться в документе, опубликованном на сайте краевой администрации.
Как уже сообщал amic.ru, 6 апреля Томенко внес изменения в ранее опубликованный указ о мерах ограничения в период пандемии коронавируса.
Комментарии
Без госучреждений работающих, многим толку нет, всё связано