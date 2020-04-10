Пока не до красоты. Каким алтайским предприятиям разрешили открыться

Губернатор Виктор Томенко подписал новое долгожданное для алтайского бизнеса распоряжение. Теперь вернуться к работе после вынужденного простоя из-за коронавируса могут производители полиграфии, фасовки и упаковки, некоторые магазины тканей и фурнитуры, а также адвокаты, риелторы, компаниям, занимающимся экспертизой и кадастровой оценкой. Ну и кое-кто ещё.
Вот список видов деятельности, работа которых теперь разрешена:
Компании, производящие:
- асбестовые материалы,
- фасовочные и упаковочные материалы, в том числе бумагу, картон, бумажную и картонную тару,
- полиграфическую продукцию,
- кабельную продукцию.
Транспортные компании:
- сухопутные,
- водные,
- воздушные перевозки.
Компании, торгующие:
- оптом сырьем и материалами для производственных и строительных предприятий,
- тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты,
- товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.
Компании, предоставляющие услуги по:
- кадастровой и оценочной деятельности,
- экспертизе документации,
- выдаче справок по социально правовым запросам граждан,
- инфраструктуре господдержки малого и среднего предпринимательства,
- продаже и аренде имущества,
- обработки данных и предоставления услуг по размещению информации.
- адвокатские, юридические услуги
- ремонту электроники,
- сбору и утилизации вторсырья.
Этот список — дополнение к ранее опубликованному перечню предприятий, который могут возобновить работу. Он был опубликован в понедельник, 6 апреля. И благодаря этому документу на работы вышли производители текстиля, одежды, кожи, кокса и нефтепродукты, мебели, удобрений, химических продуктов, автотранспортных средств, запчасти для аграриев, а также компании по ремонту машин, бытовых предметов и техники, ветеринары, лесники, строители, дорожники, автосервисы.
Вообще не уходили на вынужденные каникулы продуктовые и непродовольственные магазины, производители продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, зоомагазины, магазины автозапчастей, общепит, работающий навынос.
И пока остаются без работы, но очень хотят вернуться в строй парикмахеры, салоны красоты, массажные кабинеты и другие представители индустрии красоты, фитнес-центры. Не работает общепит, развлечения, магазины одежды и обуви, частные медицинские организации.
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