Пока не до красоты. Каким алтайским предприятиям разрешили открыться

Губернатор Виктор Томенко подписал новое долгожданное для алтайского бизнеса распоряжение. Теперь вернуться к работе после вынужденного простоя из-за коронавируса могут производители полиграфии, фасовки и упаковки, некоторые магазины тканей и фурнитуры, а также адвокаты, риелторы, компаниям, занимающимся экспертизой и кадастровой оценкой. Ну и кое-кто ещё.

Вот список видов деятельности, работа которых теперь разрешена:

Компании, производящие:

асбестовые материалы,

фасовочные и упаковочные материалы, в том числе бумагу, картон, бумажную и картонную тару,

полиграфическую продукцию,

кабельную продукцию.

Транспортные компании:

сухопутные,

водные,

воздушные перевозки.

Компании, торгующие:

оптом сырьем и материалами для производственных и строительных предприятий,

тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты,

товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения.

Компании, предоставляющие услуги по:

кадастровой и оценочной деятельности,

экспертизе документации,

выдаче справок по социально правовым запросам граждан,

инфраструктуре господдержки малого и среднего предпринимательства,

продаже и аренде имущества,

обработки данных и предоставления услуг по размещению информации.

адвокатские, юридические услуги

ремонту электроники,

сбору и утилизации вторсырья.

Этот список — дополнение к ранее опубликованному перечню предприятий, который могут возобновить работу. Он был опубликован в понедельник, 6 апреля. И благодаря этому документу на работы вышли производители текстиля, одежды, кожи, кокса и нефтепродукты, мебели, удобрений, химических продуктов, автотранспортных средств, запчасти для аграриев, а также компании по ремонту машин, бытовых предметов и техники, ветеринары, лесники, строители, дорожники, автосервисы.

Вообще не уходили на вынужденные каникулы продуктовые и непродовольственные магазины, производители продуктов и товаров первой необходимости, аптеки, зоомагазины, магазины автозапчастей, общепит, работающий навынос.

И пока остаются без работы, но очень хотят вернуться в строй парикмахеры, салоны красоты, массажные кабинеты и другие представители индустрии красоты, фитнес-центры. Не работает общепит, развлечения, магазины одежды и обуви, частные медицинские организации.