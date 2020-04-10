Прокуратура, а вслед за ней и адвокаты, обжаловали приговор, вынесенный экс-управделами губернатора Алтайского края Алексею Белобородову. Ранее он был признан виновным в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Бывший чиновник получил три года лишения свободы в колонии общего режима.

Информацию об апелляции подтвердили amic.ru гособвинитель Денис Петрик и адвокат Виктор Чумаков. Дело Белобородова уже поступило в Краевой суд. Дата рассмотрения пока не назначена, скорее всего, процесс стартует не раньше середины мая.

Представитель прокуратуры сообщил, что вердикт Центрального районного суда был обжалован из-за мягкости. Гособвинение изначально требовало 11 лет лишения свободы, а также штраф в размере 36,5 млн рублей. В итоге суд приговорил Алексея Белобородова к трем годам лишения свободы, назначил штраф 4 млн рублей и вынес запрет на занятие должностей госслужбы сроком на шесть лет.

Защита бывшего управделами настаивала на полной невиновности своего клиента. Эту же позицию адвокаты Белобородова будут транслировать и в вышестоящем суде.

Белобородов в настоящее время помещен в СИЗО. До оглашения приговора он находился под домашним арестом. На начальной стадии расследования Белобородов уже провел в изоляторе около девяти месяцев.

Напомним, правоохранители обвиняли бывшего чиновника в том, что он получил от директора компании "Ремстрой" Евгения Фоканова " взятку в обмен на допуск фирмы к объектам в качестве подрядчика. Взяткой выступило безвозмездное строительство и ремонт принадлежащих Белобородову объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.

Также следствие настаивало, что экс-управделами алтайского губернатора при пособничестве Фоканова похитил более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий.