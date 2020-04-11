Врачи рассказали, какой кашель говорит о раке легких

Врачи из Великобритании рассказали, какой кашель может служить симптомом рака легких. Подробности сообщает "Mednote.life" со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

По словам специалистов, затяжной кашель без простуды не всегда является симптомом рака легких. Волноваться стоит тогда, когда при нем возникает сильная боль в груди, а сам кашель не проходит в течение месяца.

Также симптомом рака служит "ржавая" мокрота — сгустки слизи с кровью. Кроме этого, порой мокрота полностью окрашивается в красный цвет из-за присутствия большого количества крови в ней. В таком случае стоит немедленно идти к врачам.

Однако и это не всегда говорит о раке. Кровь в мокроте появляется при бронхите, инфекциях легочных путей, пневмонии, муковисцидозе и туберкулезе, которые тоже требуют срочного лечения. По этой причине стоит как можно скорее обратиться к специалистам.