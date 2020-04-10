Частный сектор горит в микрорайоне "Яма" в Барнауле

Фото: Barnaul 22

Сильный пожар случился в частном секторе в микрорайоне "Яма" в Барнауле вечером 10 апреля, на месте инцидента работает несколько пожарных нарядов. Предположительно, возгорание произошло в районе улиц Халманова и Панкратова.

От огня полностью выгорели два жилых дома и как минимум одно нежилое помещение, сообщают очевидцы происшествия в паблике Barnaul 22. По предварительным данным, никто не погиб.

Официальной информации о деталях инцидента пока не поступало.

Напомним, в связи с таянием снега в Алтайском крае стремительно растет число травяных палов, которые могут перейти на жилые дома в населенных пунктах. Чтобы избежать несчастного случая, спасатели не рекомендуют сжигать мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, позволять играть детям с огнем, а также разводить костры на природе.