Тепло возвращается в Алтайский край

Теплый день без осадков прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 11 апреля, передает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, столбик термометра в регионе днем покажет от +9°С до +14°С. Осадков не ожидается, однако утром возможен туман, а также гололедица по востоку региона. Скорость ветра в крае составит от 3 до 8 м/с с усилениями до 13 м/с.

В Барнауле днем воздух прогреется до +11°С. По данным метеорологов, в краевой столице утром будет туман, но день выдастся без осадков, ветер до 8 м/с.