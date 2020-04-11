Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой в Барнауле

Фото: отделение пропаганды БДД городской Госавтоинспекции

Серьезная авария случилась на улице Коммунаров в краевой столице, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Рядом с домом № 97 столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer Cedia и мотоцикл Racer. По предварительной информации, 50-летняя женщина, управляя иномаркой, протаранила сначала байк, а затем электроопору.

В результате пострадал 22-летний мотоциклист. С травмами его госпитализировали в городскую больницу №1. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция обратилась к владельцам мототехники с призывом быть осторожными во время движения.

"На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требования ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию до других транспортных средств, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке", – рекомендовали в ведомстве.

Специалисты напоминают, что ради собственной безопасности нужно не забывать включать сигналы поворота при перестроениях и других маневрах.