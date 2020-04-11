Замначальника Минстроя Алтайского края подал в отставку

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов подал в отставку, сообщает "Банкфакс". Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

По его словам, заявление на увольнение по собственному желанию еще не подписано руководством. Однако, скорее всего, в ближайшее время соответствующее решение будет принято.

Отметим, что Андрей Голубцов руководил управлением по жилищно-коммунальному хозяйству. Он занимался этой сферой на протяжении почти 10 лет – с мая 2010 года.

Сначала был замначальника управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, а с 2014 года возглавил управление по жилищно-коммунальному хозяйству. Заместителем руководителя Минстроя Голубцов стал в 2019 году.