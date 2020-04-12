Коронавирусную инфекцию в Алтайском крае выявили еще у пяти человек. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Новые случаи заболевания подтвердились после анализов, взятых у двух жителей Барнаула, а также Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов. Двое из них заразились при контакте с предыдущими заболевшими.
Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории края достигло 34. Среди них – трое детей.
Есть и первые выздоровевшие. По последним данным, таковых три человека.
Как писал amic.ru, первым в регионе подтвердился случай заболевания у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканской Республики.
11 апреля оперативный штаб сообщил сразу о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории края, в том числе за пределами Барнаула.
По данным на 12 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся почти 900 человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
Пухляш доминиканский выздоровил?
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Так и число работающих продолжает расти
В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко
Еще в регионе большинство предприятий уже работает. Распоряжения об этом подписал губернатор Виктор Томенко
Да нет никакой самоизоляции
Есть и первые выздоровевшие. По последним данным, таковых три человека
В Барнауле пока лучше лечат, чем в Великобритании, там на 1 выздоровевшего 15 умерших
12.04.2020 12:04
гость
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Так и число работающих продолжает расти.
В отличии от других регионов, Алтайский край не вводит режим строгой самоизоляции. Нашим медикам виднее!
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия.
Прочитайте,как он говорил неделю назад. Это совсем другие речи!!!!
Через 2 недели мы примерно достигнет уровня Москвы, когда они решили вводить самоизоляцию. Так что наивен тот, кто полагает, что все закончится в апреле
12.04.2020 12:10
- гость -
В отличии от других регионов, Алтайский край не вводит режим строгой самоизоляции. Нашим медикам виднее!
Это наверное все таки Губернатору виднее. Ну и медикам, конечно, он у них наверное спрашивает, справятся ли. Пока справляются
Мы наверное опять в Сибири первые? Как будто к нам большинство пребывает
В Барнауле пока лучше лечат, чем в Великобритании, там на 1 выздоровевшего 15 умерших
Вот это очень интересно, вообще не понятно чем объяснить
хватит истерить вокруг гриппа
В Великобритании наверное и при гриппе один выздоравливает, а 15 умирает
наивен тот, кто полагает, что все закончится в апреле
В Алтайском крае все уже почти закончилось, наиболее важные для экономики предприятия работают
12.04.2020 12:14
гость
Это наверное все таки Губернатору виднее. Ну и медикам, конечно, он у них наверное спрашивает, справятся ли.
Ну нам осталось только молча наблюдать над происходящим.
12.04.2020 12:28
- гость -
Ну нам осталось только молча наблюдать над происходящим
Не обязательно молча, можно и обсудить, это пока не запрещают
Особая благодарность доминиканскиой и заринсккой бабёшкам притавщившим нам эту зарзау
Дай Бог всем здоровья!
Но уже весь мир понимает масштабы бедствия! Самые заядлые скептики признают публично свои ошибки.
У нас с масштабами бедствия пока все нормально, большинство работает