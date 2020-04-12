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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

, ИА "Амител"
За сутки в регионе зафиксировали пять новых случаев заражения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирусную инфекцию в Алтайском крае выявили еще у пяти человек. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Новые случаи заболевания подтвердились после анализов, взятых у двух жителей Барнаула, а также Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов. Двое из них заразились при контакте с предыдущими заболевшими.

Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории края достигло 34. Среди них – трое детей.

Есть и первые выздоровевшие. По последним данным, таковых три человека.

Как писал amic.ru, первым в регионе подтвердился случай заболевания у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканской Республики. 

11 апреля оперативный штаб сообщил сразу о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории края, в том числе за пределами Барнаула.

По данным на 12 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся почти  900 человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.04.2020 11:48
- гость -

Пухляш доминиканский выздоровил?

12.04.2020 12:04
гость

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Так и число работающих продолжает расти

12.04.2020 12:07
гость

В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко

Еще в регионе большинство предприятий уже работает. Распоряжения об этом подписал губернатор Виктор Томенко

12.04.2020 12:08
Гость

Да нет никакой самоизоляции

12.04.2020 12:09
гость

Есть и первые выздоровевшие. По последним данным, таковых три человека

В Барнауле пока лучше лечат, чем в Великобритании, там на 1 выздоровевшего 15 умерших

12.04.2020 12:10
- гость -

12.04.2020 12:04
гость
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти
Так и число работающих продолжает расти.

В отличии от других регионов, Алтайский край не вводит режим строгой самоизоляции. Нашим медикам виднее!

12.04.2020 12:12
- гость -

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия.

Прочитайте,как он говорил неделю назад. Это совсем другие речи!!!!

12.04.2020 12:13
самурай

Через 2 недели мы примерно достигнет уровня Москвы, когда они решили вводить самоизоляцию. Так что наивен тот, кто полагает, что все закончится в апреле

12.04.2020 12:14
гость

12.04.2020 12:10
- гость -
В отличии от других регионов, Алтайский край не вводит режим строгой самоизоляции. Нашим медикам виднее!

Это наверное все таки Губернатору виднее. Ну и медикам, конечно, он у них наверное спрашивает, справятся ли. Пока справляются

12.04.2020 12:15
гость

Мы наверное опять в Сибири первые? Как будто к нам большинство пребывает

12.04.2020 12:20
гость

В Барнауле пока лучше лечат, чем в Великобритании, там на 1 выздоровевшего 15 умерших

Вот это очень интересно, вообще не понятно чем объяснить

12.04.2020 12:20
- гость -

хватит истерить вокруг гриппа

12.04.2020 12:24
гость

В Великобритании наверное и при гриппе один выздоравливает, а 15 умирает

12.04.2020 12:25
гость

наивен тот, кто полагает, что все закончится в апреле

В Алтайском крае все уже почти закончилось, наиболее важные для экономики предприятия работают

12.04.2020 12:28
- гость -

12.04.2020 12:14
гость

Это наверное все таки Губернатору виднее. Ну и медикам, конечно, он у них наверное спрашивает, справятся ли.

Ну нам осталось только молча наблюдать над происходящим.

12.04.2020 12:30
гость

12.04.2020 12:28
- гость -
Ну нам осталось только молча наблюдать над происходящим

Не обязательно молча, можно и обсудить, это пока не запрещают

12.04.2020 12:37
- гость -

Особая благодарность доминиканскиой и заринсккой бабёшкам притавщившим нам эту зарзау

12.04.2020 12:40
- гость -

Дай Бог всем здоровья!
Но уже весь мир понимает масштабы бедствия! Самые заядлые скептики признают публично свои ошибки.

12.04.2020 12:45
гость

У нас с масштабами бедствия пока все нормально, большинство работает

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