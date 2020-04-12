Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти

Коронавирусную инфекцию в Алтайском крае выявили еще у пяти человек. Об этом сообщают в Оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Новые случаи заболевания подтвердились после анализов, взятых у двух жителей Барнаула, а также Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов. Двое из них заразились при контакте с предыдущими заболевшими.

Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории края достигло 34. Среди них – трое детей.

Есть и первые выздоровевшие. По последним данным, таковых три человека.

Как писал amic.ru, первым в регионе подтвердился случай заболевания у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканской Республики.

11 апреля оперативный штаб сообщил сразу о восьми новых случаях заражения коронавирусом на территории края, в том числе за пределами Барнаула.

По данным на 12 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся почти 900 человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.