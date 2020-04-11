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На Алтае проверили, как гостиницы соблюдают запрет на прием постояльцев

, ИА "Амител"
Ревизоры не выявили ни одного нарушения
Фото: из архива

Фото: из архива

Сотрудники мэрии Горно-Алтайска совместно с полицейскими проверили, принимают ли гостиницы постояльцев вопреки запрету главы региона. В ходе проверки специалисты не выявили ни одного нарушения.

"Администрация города напоминает о том, что в период с 28 марта до 1 июня в гостиницах и иных коллективных местах размещения допускается прием только тех лиц, которые находятся в служебных командировках или служебных поездках", — проинформировали в пресс-службе республиканской столицы.

Как ранее писал amic.ru, по распоряжению главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до 1 июня в регионе приостанавливается работа гостиниц, турбаз, объектов массового отдыха и горнолыжных трасс.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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