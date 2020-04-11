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Против стран введут санкции за отказ принимать своих граждан из США

, ИА "Амител"
Соответствующий меморандум уже подписан
Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о санкциях против стран, которые отказываются принять своих граждан, депортируемых из Америки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, МИД страны составит список государств, которые препятствуют возвращению граждан из Соединенных Штатов. После этого его передадут Госсекретарю, который в течение семи дней должен принять и начать исполнять план по введению санкционных мер.

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев", — заявил Трамп.

Он уточнил, что снятие санкций осуществляется сразу после того, как будет устранена причина их введения. Меморандум будет действовать до конца 2020 года, если не будет продлен дополнительным указом.

Как ранее писал amic.ru, авиасообщение с другими странами в России приостановили с 4 апреля. Теперь, чтобы вернуться на родину, россиянам нужно записываться в очередь через портал "Госуслуги".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.04.2020 12:32
- гость -

Странно все это - помощь США оказываем, самолеты посылаем, а вывезти своих граждан не можем! Или не хотим?!

11.04.2020 12:44
- гость -

Это не наши
Это предатели

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