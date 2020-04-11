Пассажира рейса Москва – Барнаул направили в обсерватор

Одного из пассажиров авиарейса Москва – Барнаул, прибывшего утром 11 апреля, направили на карантин в обсерватор, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Человек будет изолирован под постоянным наблюдением врачей на территории Первомайского района. Почему решили направить в обсерватор именно этого пассажира, власти не уточнили.
Всего на лайнере в столицу Алтайского края прилетели 126 человек. 125 из них выдали предписания соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.
Напомним, в регионе зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь за последние сутки. Трое из заболевших – дети. Выздоровели два человека.
Комментарии
Остальные прилетевшие из столицы будут находиться в самоизоляции
Он что рыжий был? Или темнокожий? Может итальянец? За что его? Может сотрудник Эха Москвы? Или блогер-оппозиционер?
Наверное температурка была. А в одном самолете 4 часа одним воздухом дышали
То, что прибывшие будут на домашней изоляции, хорошо. Но взяли ли у них тест?
Гипермаркеты надо все закрывать. Почему отдельные до сих пор работают. Чем они лучше театров, концертов и ярмарок под открым небом?