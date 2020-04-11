Пассажира рейса Москва – Барнаул направили в обсерватор

Одного из пассажиров авиарейса Москва – Барнаул, прибывшего утром 11 апреля, направили на карантин в обсерватор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Человек будет изолирован под постоянным наблюдением врачей на территории Первомайского района. Почему решили направить в обсерватор именно этого пассажира, власти не уточнили.

Всего на лайнере в столицу Алтайского края прилетели 126 человек. 125 из них выдали предписания соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях.

Напомним, в регионе зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь за последние сутки. Трое из заболевших – дети. Выздоровели два человека.