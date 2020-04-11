Вы по записи? Такси протаранило парикмахерскую в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль с опознавательными знаками "Яндекс. Такси" стал участником ДТП в столице Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации очевидцев, столкнулись автомобили Nissan и Kia, после чего последний отбросило в здание.

Авария случилась в районе перекрестка улиц Эмилии Алексеевой и Тимуровской. О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее amic.ru писал, что таксист сбил девушку на улице Георгия Исакова, а после неудачных попыток договориться скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.