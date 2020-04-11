Вы по записи? Такси протаранило парикмахерскую в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль с опознавательными знаками "Яндекс. Такси" стал участником ДТП в столице Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По информации очевидцев, столкнулись автомобили Nissan и Kia, после чего последний отбросило в здание.
Авария случилась в районе перекрестка улиц Эмилии Алексеевой и Тимуровской. О пострадавших ничего неизвестно.
Ранее amic.ru писал, что таксист сбил девушку на улице Георгия Исакова, а после неудачных попыток договориться скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Комментарии
Вроде транспортный поток уменьшился в разы, но эти аварии, вероятно, из прошлой жизни, не достучались еще тогда. догоняют...
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