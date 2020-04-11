В Алтайском крае выявили свыше 500 нарушителей режима самоизоляции

Полицейские составили 578 материалов проверки по фактам нарушения режима самоизоляции в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб.

"Сотрудники полиции провели 29531 проверку соблюдения режима самоизоляции, зарегистрировано в КУСП (по ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ) 578 материалов по фактам нарушения режима, – уточнили в оперштабе. – Зарегистрировано 174 материала проверки по ст. 6.3 КоАП РФ по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края. Составлено 10 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ".

По данным на 11 апреля, 773 человека в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. При этом в ведомстве уточнили, что всего с начала 2020 года тестирование прошли 9434 человека.

Для диагностики использовали тест-системы, которые позволяют получить результаты в течение двух-четырех часов. Первоочередно тестируют тех, кто контактировал с зараженными COVID-19. Лабораторно подтвердили диагноз "коронавирус" у 29 человек. Двое из них уже поправились.