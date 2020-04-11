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Магнитная буря обрушится на Землю в середине апреля

, ИА "Амител"
Ее сила составит около четырех баллов
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Магнитная буря накроет Землю в середине апреля. Ее пик придется на 15 число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн составит около четырех баллов. С 16 по 19 апреля сила их воздействия будет на уровне трех баллов, что незначительно выше нормы.

Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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