Магнитная буря обрушится на Землю в середине апреля

Магнитная буря накроет Землю в середине апреля. Ее пик придется на 15 число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн составит около четырех баллов. С 16 по 19 апреля сила их воздействия будет на уровне трех баллов, что незначительно выше нормы.

Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

Например, 11 сентября 2005 года очень сильная магнитная буря привела к нарушениям функций спутниковых навигаций и отключению связи в ряде районов Северной Америки.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.