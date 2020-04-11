Врач оценил эффективность пластиковых экранов для лица против вирусов

Пластиковые экраны для лица дают дополнительную защиту от вирусов, в том числе COVD-19, считает доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

По словам врача, у такого устройство есть одно бесспорное преимущество – оно снижает риск прикосновения руками к лицу.

"Если вы будете трогать лицо руками, момент заражения возможен, – пояснил Продеус. – Слизистая оболочка глаз являются входными воротами для вирусов, и для коронавируса тоже".

В то же время, в виду неплотного прилегания к лицу, пластиковый экран не обеспечивает полную защиту, уточнил медик.

Он подчеркнул, что наилучшая профилактика заражения – это соблюдение режима самоизоляции.